Ispita Naba Salem de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, a fost într-o relație abuzivă: „Violență domestică, sechestru, viol…”

Ispita Naba Salem de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, și-a deschis sufletul într-un interviu recent, în care a mărturisit că a fost victima violenței domestice în trecut.

Ispita Naba Salem de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, a fost într-o relație abuzivă

Naba Salem este una dintre ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 9. Într-un interviu oferit recent, Naba a vorbit deschis despre o relație abuzivă din trecutul ei, dar și despre cum i s-a schimbat viața după reality show-ul de la Antena 1.

„Am trecut prin multe și nu mai vreau. Și de asta am și ales «Insula Iubirii», pentru că nu am mai vrut să trec prin ce am trecut. Am avut violență domestică, sechestru, am avut multe. Viol… să mă violeze fostul, asta mi s-a părut ceva ce bate orice film! Horror!”, a povestit Naba Salem, pentru Click!.

Cât despre ce fel de bărbat i-ar plăcea să aibă în viața ei, Naba a spus că își dorește un om autentic și care „să se descurce” din punct de vedere financiar. Tânără nu-și dorește un milionar, însă se așteaptă ca bărbatul de lângă ea să-i permită o vacanță pe an, așa cum își permite și ea.

Naba Salem a spus cum i s-a schimbat viața după „Insula Iubirii”

În cadrul aceluiași interviu, Naba Salem a spus cum i s-a schimbat viața după participarea la „Insula Iubirii”.

„[Sunt] foarte schimbată, pentru că știu că nu sunt dependentă de absolut nimic. Nu sunt dependentă de Instagram, de TikTok, de lumea de aici. Nu-s dependentă de nimic cotidian. Înainte să merg pe insulă nu mă mai regăseam ca persoană aici. Deci, mie mi-a dat un refresh total!”, a spus Naba, pentru sursa citată.

Totodată, Naba a admis că experiența reality-ului de la Antena 1 i-a schimbat percepția despre bărbați, atât în bine, cât și în rău.

