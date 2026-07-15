Reacția Biancăi Drăgușanu după ce s-a spus că hainele ei au fost scoase la licitație de ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală: „Vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”

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Bianca Drăgușanu a reacționat la știrile despre licitația hainelor sale, afirmând că firma vizată nu îi aparține. Vedeta îi critică pe cei care s-au bucurat de răul ei.

Reacția Biancăi Drăgușanu după ce s-a spus că hainele ei au fost scoase la licitație de ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală

Bianca Drăgușanu a comentat informațiile apărute în presă potrivit cărora hainele sale au fost scoase la licitație într-un dosar de evaziune fiscală. Vedeta susține că firma de la care au fost confiscate articolele vestimentare nu îi aparține.

„Deschid televizorul, știri cu mine. Deschid TikTok-ul, știri cu mine. Da’ lasă că sunt știri, dar ele mai sunt și false: «Hainele Biancăi au fost scoase la licitație», și acum ne bucurăm toți de răul Biancăi, o pedepsim pe nenorocită. Nu. Pe mine nu m-a pedepsit nimeni. (…) Eu n-am făcut nimic greșit. Unu la mână, nu era firma mea, doi la mână, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele, trei la mână, și dacă ar fi fost așa, vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”, a transmis Bianca Drăgușanu, pe TikTok.

Vedeta a subliniat că firma implicată în dosar nu îi aparține și s-a arătat surprinsă de bucuria unora în fața presupuselor probleme ale altora. Bianca a transmis un mesaj clari: nu are de gând să se lase afectată de știrile recente.

ANAF a scos la licitație, pe 15 iulie, 773 de haine confiscate de la o firmă implicată într-un dosar de evaziune fiscală. Printre obiecte se numără geci, rochii și bustiere, evaluate la aproximativ 63.795 de lei.

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Bianca Drăgușanu, mesaj pentru cei care o critică pentru operațiile estetice

De-a lungul carierei sale, Bianca Drăgușanu a fost adesea subiect de discuție, fie pentru relațiile sale, fie pentru intervențiile estetice. Departe de a se lăsa intimidată, ea își apără alegerile cu multă determinare.

„Toată lumea o să îmi sară în cap. (…) Eu sunt foarte fericită că mi-am făcut-o. Teoretic și practic, mă aștept să se trezească toate afumatele astea naturale, care nu au auzit ce e ăla botox. (…) Mă aștept să se trezească toate leșinatele care oricum vorbeau de mine și înainte că mamă, s-a operat asta. (…) Atâta timp cât pe mine mă face să mă simt bine și am nevoie de această intervenție, o fac”, a mai spus ea, tot pe TikTok.

Foto: Instagram

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