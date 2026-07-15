Care este cauza oficială a morții lui Gabi Mureșan. Ce s-a descoperit la autopsie

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Cauza decesului fostului fotbalist Gabi Mureșan, care a murit miercurea trecută la vârsta de 44 de ani, a fost făcută publică de viceprimarul comunei pe care acesta o conducea. Iată ce a scos la iveala autopsia sportivului.

Ce s-a descoperit la autopsia lui Gabi Mureșan

Vestea morții lui Gabi Mureșan în dimineața zilei de 9 iulie a șocat întreagă comunitate sportivă. Fostul mare fotbalist al CFR-ului a murit după ce s-a înecat într-un lac de la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. El fusese la saună alături de preotul din localitate, apoi au mers să înoate, lucru pe care îl făceau adesea.

De data aceasta, Gabi Mureșan nu a mai putut să iasă din apă. El s-a înecat și a fost găsit și scos din apă abia la trei ore după scufundare, conform preotului cu care a fost la scăldat.

Între timp, au apărut și datele după autopsie. Conform viceprimarului comun Apold, Angela Stan, Gabi Mureșan a suferit un infarct.

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„Obișnuia să facă în fiecare seară saună și pe urmă să facă baie în lac. A făcut infarct și asta a fost. O tragedie. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate”, a dezvăluit ea, conform fanatik.ro.

Totodată, România Tv a informat despre faptul că autopsia a relevat probleme cardiace despre care sportivul și familia lui nu știau. Se pare că pe fondul acelei afecțiuni ar fi avut loc infarctul și înecul ulterior.

Duminică, pe 12 iulie, triplul campion al României la fotbal a fost condus pe ultimul drum. El a fost înmormântat n Apold, comuna pe care o conducea de aproape 6 ani.

Cum au arătat ultimele clipe de viață ale sportivului

Preotul Toni Lucian Dumitru, prieten apropiat al lui Gabi Mureșan și martor la tragedie, a povestit că cei doi mergeau în mod obișnuit la saună în fiecare marți și joi, iar după aceea intrau în lac.

Potrivit acestuia, în seara tragediei, fostul fotbalist a vrut să înoate până la celălalt capăt al lacului, deși fusese sfătuit să rămână aproape de mal, deoarece era deja întuneric.

„În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă»”, a declarat Toni Lucian Dumitru pentru Gazeta Sporturilor.

Preotul a spus că, în timp ce se întorcea spre mal, Gabi Mureșan i-a spus de două ori că nu mai poate înota.

„S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?». A zis: «Da, da». (…) apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot»”, a mai povestit acesta.

Martor la incident, preotul a încercat să îl salveze și a început să îl caute sub apă până la sosirea echipajelor de intervenție.

„Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea. L-au găsit după trei ore”, a declarat Toni Lucian Dumitru.

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