Daria Cuflic s-a căsătorit. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a avut trei rochii de mireasă

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Daria Cuflic, fosta ispită care a făcut ravagii în sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit în cadrul unui eveniment de-a dreptul grandios. Deși în ultima perioadă a ales să rămână departe de atenția urmăritorilor săi și a păstrat o discreție totală în privința vieții sentimentale, blondina a surprins pe toată lumea când a apărut direct în rochie de mireasă.

Cea care în Thailanda îi punea capac lui Răzvan Kovacs s-a transformat acum într-o femeie de casă, oferindu-le fanilor imagini spectaculoase dintr-o zi de neuitat în care a strălucit la propriu.

Trei rochii spectaculoase făcute pe comandă pentru ziua cea mare

Nunta fostei ispite a fost organizată în cel mai mic detaliu, iar mireasa a fost, fără îndoială, în centrul atenției datorită alegerilor sale vestimentare extrem de îndrăznețe și elegante. Pentru acest moment unic din viața sa, proaspăta doamnă a ales să poarte nu una, ci trei rochii de mireasă superbe, toate realizate special pe comandă pentru a-i pune în valoare silueta.

Prima ținută, destinată ceremoniei și primirii invitaților, a atras instantaneu toate privirile, fiind o rochie fără bretele, spectaculoasă, accesorizată cu o trenă imensă. Pentru partea a doua a serii, fosta ispită a optat pentru o schimbare de stil, îmbrăcând o a doua rochie, tot fără bretele, însă mulată și prevăzută cu o crăpătură provocatoare în partea din spate. Spre dimineață, la petrecerea propriu-zisă, mireasa a trecut la o ținută mult mai lejeră, alegând o a treia rochiță scurtă, ideală pentru ringul de dans.

O poveste de dragoste trăită în discreție totală

De la finalul filmărilor din Thailanda și până în prezent, viața personală a blondei a rămas un adevărat mister pentru publicul larg. Spre deosebire de perioada în care era expusă pe micile ecrane, tânăra a refuzat să își expună partenerul de viață pe rețelele sociale, evitând să posteze fotografii cu bărbatul care, între timp, i-a devenit oficial soț.

Chiar și în condițiile acestei discreții stricte, fosta ispită nu a rezitat tentației de a împărtăși cu comunitatea ei online un moment extrem de intim și încărcat de emoție din ziua nunții. Aceasta a publicat clipul video în care partenerul ei de viață o vede pentru prima dată îmbrăcată în alb, iar reacția bărbatului a fost una de-a dreptul copleșitoare, confirmând că imaginile vorbesc de la sine despre conexiunea și dragostea dintre ei.

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De la rolul de ispită în Thailanda la statutul de soție

Numele tinerei rămâne strâns legat de unul dintre cele mai tensionate și discutate sezoane din istoria emisiunii „Insula Iubirii”. În sezonul 7, ea a fost ispita feminină care a testat la maximum fidelitatea cuplurilor, devenind rapid coșmarul Emei Oprișan, după ce l-a cucerit definitiv pe partenerul acesteia de la acea vreme.

Răzvan Kovacs a fost cel care a căzut în plasa seducătoarei blonde, încălcând absolut toate limitele și regulile stabilite cu partenera sa înainte de plecarea în Thailanda. Dacă în emisiune a jucat perfect rolul de seducătoare și a provocat scântei greu de stins în cuplul testat, astăzi acele momente aparțin trecutului, iar proaspăta mireasă demonstrează că este pregătită pentru un nou capitol liniștit, de data aceasta în rolul de soție.

Foto – Facebook / Instagram

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