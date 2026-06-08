Alexandra Diaconescu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, și soțul ei, Mădălin Mogoș, s-au despărțit

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Lumea showbizului autohton este luată prin surprindere de o veste complet neșteptată. Cu toate că păreau să formeze una dintre cele mai stabile familii din mediul monden, povestea de dragoste dintre Alexandra Diaconescu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, și soțul ei, Mădălin Mogoș, a ajuns la final. Deși fanii bănuiau de ceva timp că lucrurile nu mai funcționează între ei, confirmarea oficială a venit abia acum, la o distanță considerabilă de la semnarea actelor de divorț.

Zvonurile privind o posibilă ruptură au început să apară încă de acum trei ani, moment în care cei doi soți au încetat să se mai afișeze împreună pe rețelele de socializare și au șters toate fotografiile de cuplu. Discreția a fost însă cuvântul de ordine pentru tânără, care a refuzat constant să dea detalii despre viața sa privată, preferând să își protejeze familia până când apele s-au liniștit definitiv.

Adevărul a ieșit la iveală după doi ani de tăcere

Speculațiile au devenit certitudine abia în momentul în care Alexandra s-a afișat în mod public alături de un alt bărbat, confirmând astfel că viața ei a luat o cu totul altă turnură. Contactată de reporteri, fosta ispită a rupt tăcerea și a recunoscut că mariajul ei cu tatăl fetiței sale s-a încheiat în urmă cu doi ani, departe de ochii curioșilor. Decizia de a nu face public acest pas imediat a fost una asumată, luată în beneficiul fetiței lor, care la vremea respectivă era destul de mică.

„Da, asta s-a întâmplat în urmă cu doi ani și noi nu am ieșit să spunem nimic. Este adevărat, s-a întâmplat în urmă cu doi ani, am divorțat. Lucrurile s-au liniștit, tocmai de aceea nu am apărut în perioada respectivă să vorbim, nu voiam să discutăm despre asta, aveam și copilul destul de mic. Acum toutul este bine, fiecare și-a refăcut viața. Avem o relație bună de dragul copilului. Am divorțat la notar, pe cale amiabilă”, a declarat Alexandra Diaconescu pentru Spynews.ro.

Motivele din spatele despărțirii civile la notar

Contrar scenariilor dramatice care apar adesea în lumea mondenă, separarea dintre Alexandra și Mădălin nu a fost marcată de scandaluri sau infidelități. Vedeta a explicat cu multă maturitate că motivul principal a fost dispariția sentimentelor de iubire dintre ei ca parteneri de cuplu. În loc să prelungească o căsnicie de fațadă, cei doi au realizat că o atmosferă tensionată ar fi afectat-o în primul rând pe fiica lor, motiv pentru care au ales calea unui divorț amiabil la notar.

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„Fetița a rămas la mine, dar el este foarte activ în viața ei. S-a întâmplat faptul că, atunci când doi oameni nu se mai iubesc, ci doar trăiesc împreună, relația nu are cum să mai funcționeze ca un cuplu. Noi nu am crezut în ideea de a rămâne împreună pentru copil, așa că am ales să fim fericiți separat, dar să continuăm să ne ocupăm amândoi de fericirea copilului.

Ajunseserăm să nu mai fim bine, iar totul se răsfrângea asupra fetiței, așa că am decis că mai bine să ne vadă separați, dar fericiți”, a mai completat fosta ispită.

În prezent, atât Alexandra Diaconescu, cât și Mădălin Mogoș privesc încrezători spre viitor și și-au refăcut complet viața sentimentală în brațele altor persoane. Chiar și așa, legătura lor ca părinți rămâne una extrem de puternică, fostul soț fiind extrem de implicat în creșterea și educația micuței, oferindu-i acesteia toată atenția și stabilitatea de care are nevoie.

Foto – Facebook / Instagram

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