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Karina Fetica și Marco Cigognini, foste ispite la Insula Iubirii, sezonul 6, s-au căsătorit la Milano.

Karina Fetica și Marco Cigognini, foste ispite la Insula Iubirii, sezonul 6, s-au căsătorit

Karina Fetica și Marco Cigognini, foste ispite la Insula Iubirii, sezonul 6, și-au unit destinele într-o ceremonie intimă și elegantă în inima orașului Milano. După patru ani de relație, cei doi au spus „Da” în prezența familiei și prietenilor. Evenimentul a fost surprins în imagini distribuite de cuplu pe rețelele sociale, alături de mesajul „First day of forever”.

Karina a strălucit într-o rochie albă, lungă până la glezne, în timp ce Marco a optat pentru un costum bleumarin, completat de o cămașă albă. Buchetul de flori albe al miresei a fost detaliul perfect care a completat decorul sofisticat al ceremoniei.

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Cine a făcut primul pas în relația lor

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neașteptat. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii, unde amândoi aveau rolul de ispită. Nimeni nu ar fi anticipat că acea întâlnire din urmă cu patru ani va duce la o relație atât de profundă. Marco a fost cel care a făcut primul pas, după cum a povestit chiar el. „Eu am adăugat-o pe Instagram, iar la o zi după Revelion, eu aveam o petrecere la clubul meu, iar ea a venit cu fetele. După acea seară, am început să vorbim non-stop, am invitat-o la cină”, a declarat el pentru Antena Stars.

Relația lor a crescut și s-a consolidat în timp, iar Milano a fost fundalul perfect pentru oficializarea relației lor.

Foto: Instagram

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