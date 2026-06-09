Mattia Carnessali și Teodora Racoș, de la Insula Iubirii, formeză un cuplu. „E o poveste de iubire la început!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mattia Carnessali și Teodora Racoș, amândoi ispite în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, au surprins pe toată lumea și au confirmat oficial că formează un cuplu în viața reală. Deși în timpul filmărilor din Thailanda au locuit în vile diferite, destinele lor s-au intersectat într-un mod cu totul neșteptat după terminarea show-ului. Cei doi au decis să nu își mai ascundă sentimentele și au oferit primele detalii din culisele poveștii lor de dragoste.

Schimbarea de look și fotografia de pe rețelele de socializare care i-a dat de gol

Zvonurile despre o posibilă legătură au început să circule după ce fostele ispite au publicat o fotografie extrem de apropiată pe InstaStory, în care apăreau în timp ce se sărutau. Chiar dacă Teodora a încercat să treacă neobservată și a apelat la o schimbare radicală de look pentru a nu fi recunoscută imediat, detaliul nu a scăpat vigilenței presei. Imaginea a stârnit rapid uimirea fanilor care i-au urmărit de-a lungul testului din Thailanda.

Ulterior, cei doi îndrăgostiți au rupt tăcerea și au recunoscut că lucrurile între ei sunt foarte recente. „Suntem la început, suntem un început de cuplu. E o poveste de iubire la început”, a declarat Teodora Racoș, pentru spynews.ro, confirmând că relația este încă la primii pași.

Citeşte şi: Denis Alibec, în culmea fericirii. Fotbalistul urmează să fie tătic. Anca Surdu a anunțat sarcina în ziua cununiei

Citeşte şi: Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după 3 ani de relație

Citeşte şi: Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară

Nunta unor foști concurenți i-a adus în același apartament

Deși se cunoșteau de aproape un an și jumătate prin intermediul proiectului de la Antena 1, niciunul nu a anticipat că amiciția se va transforma într-o poveste de dragoste. Momentul de cotitură a avut loc la nunta Francescăi și a lui Cristi Pungă, foști concurenți din același sezon, eveniment unde Mattia și Teodora s-au numărat printre invitați.

O coincidență organizatorică a făcut ca cei doi să împartă același spațiu de cazare, fapt care a declanșat scânteia dintre ei. „Noi ne știm de la Insula Iubirii, nu s-a întâmplat nimic până acum, până la nunta Francescăi și a lui Cristi. Acolo ne-a pus Cristi în același apartament, cu camere separate, ne-am petrecut la nuntă și așa s-a întâmplat, natural”, a explicat Mattia Carnessali despre modul spontan în care s-au apropiat.

Cum se descurcă la distanță și legătura bizară din timpul emisiunii

În prezent, noul cuplu experimentează viața împreună în Marea Britanie, mai exact la Londra, unde Teodora este stabilită definitiv. Mattia, care locuiește în mod normal în Barcelona, a venit în vizită la noua lui parteneră și profită de avantajele muncii în regim remote pentru a petrece cât mai mult timp alături de ea.

Dincolo de idila actuală, fanii emisiunii au remarcat imediat o coincidență amuzantă legată de trecutul lor din Thailanda. În timpul show-ului, Mattia Carnessali a avut rolul de a o ispiti pe Bianca Dan, în timp ce Teodora Racoș petrecea din ce în ce mai mult timp și purta discuții intense chiar cu partenerul Biancăi de la acea vreme, Marian Grozavu. În mod ironic, deși Bianca și Marian s-au despărțit între timp, cele două ispite care le-au testat fidelitatea au ajuns, în final, să își găsească iubirea unul în brațele celuilalt.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News