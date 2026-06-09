Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară

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Alexandra Stan (36 ani) însărcinată în al treilea trimestru, a fost diagnosticată cu o afecțiune rară ce o obligă să nască prin cezariană. Artista a decis să privească întreaga situație cu pozitivism, iar acum așteaptă cu nerăbdare să își țină fiica în brațe.
Alexandra Stan trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața ei, ajungând în al treilea trimestru de sarcină. Cu toate acestea, artista a aflat că nu va putea naște natural, din cauza unei afecțiuni rare care o obligă să recurgă la cezariană.
Deși și-ar fi dorit să nască natural, Alexandra Stan a acceptat că cea mai sigură opțiune pentru ea și fetița ei este operația de cezariană. Medicii au monitorizat cu atenție evoluția sarcinii, iar concluzia finală a fost clară: metoda chirurgicală este necesară pentru a evita riscurile.
Teama de a pierde sarcina a fost prezentă în primele luni, iar cântăreața a decis să nu facă publică vestea până când analizele au confirmat că totul evoluează bine.
În această perioadă delicată, artista a găsit inspirație pentru numele fiicei sale. A căutat în „Dicționarul tuturor bolilor” cuvintele care simbolizează ”viață” și a ales numele Eva.
„Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor, și am zis că ăsta este”, a mărturisit Alexandra Stan pe rețelele sociale.
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