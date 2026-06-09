Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară

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Alexandra Stan (36 ani) însărcinată în al treilea trimestru, a fost diagnosticată cu o afecțiune rară ce o obligă să nască prin cezariană. Artista a decis să privească întreaga situație cu pozitivism, iar acum așteaptă cu nerăbdare să își țină fiica în brațe.

Alexandra Stan, diagnosticată cu o afecțiune rară

Alexandra Stan trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața ei, ajungând în al treilea trimestru de sarcină. Cu toate acestea, artista a aflat că nu va putea naște natural, din cauza unei afecțiuni rare care o obligă să recurgă la cezariană.

După ce a ascuns sarcina în primele patru luni din cauza temerilor legate de evoluția acesteia, Alexandra Stan a început să împărtășească mai multe detalii despre experiența ei.

Recent, ea a dezvăluit că suferă de placenta praevia, o condiție medicală rară în care placenta se poziționează între făt și colul uterin, făcând imposibilă nașterea pe cale naturală.

„Eu am această afecțiune. De fapt, eu o numesc specializare, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia”, a explicat artista.

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Schimbarea planului de naștere

Deși și-ar fi dorit să nască natural, Alexandra Stan a acceptat că cea mai sigură opțiune pentru ea și fetița ei este operația de cezariană. Medicii au monitorizat cu atenție evoluția sarcinii, iar concluzia finală a fost clară: metoda chirurgicală este necesară pentru a evita riscurile.

Teama de a pierde sarcina a fost prezentă în primele luni, iar cântăreața a decis să nu facă publică vestea până când analizele au confirmat că totul evoluează bine.

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În această perioadă delicată, artista a găsit inspirație pentru numele fiicei sale. A căutat în „Dicționarul tuturor bolilor” cuvintele care simbolizează ”viață” și a ales numele Eva.

„Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor, și am zis că ăsta este”, a mărturisit Alexandra Stan pe rețelele sociale.

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Sursă foto: Instagram

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