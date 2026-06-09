Cătălin Măruță, dezvăluiri despre întoarcerea în televiziune: „M-au sunat toți competitorii puternici din piață!” Ce planuri are prezentatorul

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Cătălin Măruță a vorbit deschis despre activitățile sale după plecarea de la Pro TV și a oferit detalii neașteptate despre viața din spatele camerelor de filmat. Deși fanii se întreabă când va reveni pe micul ecran, prezentatorul recunoaște că noul său program a rămas la fel de încărcat, fiind complet absorbit de proiectele din mediul online.

Cu toate acestea, el nu exclude o întoarcere în televiziune, dezvăluind ofertele primite de la posturile concurente și condițiile stricte pe care le are pentru a spune din nou un „da” hotărât.

Succesul din mediul online și prioritatea acordată familiei

După retragerea din emisiunea zilnică de la Pro TV, realizatorul și-a canalizat întreaga energie către platformele digitale, unde simte că are o mai mare libertate de exprimare. Chiar dacă mulți s-ar fi așteptat ca ritmul vieții sale să se fi liniștit, Măruță explică faptul că volumul de muncă a rămas uriaș, însă marea diferență constă în flexibilitatea programului, care îi permite să fie mult mai prezent în viața copiilor săi.

„Sincer? Programul meu e la fel de aglomerat. Doar că acum e împărțit altfel. Am foarte multe proiecte online, podcasturi, canalele de YouTube, campanii și alte idei pe care nu apucasem să le dezvolt înainte. Diferența mare este că acum îmi organizez mai bine timpul și mi-am promis că voi face anumite lucruri pentru familie. De exemplu, iau copiii de la școală mult mai des și țin foarte mult la asta”, a mărturisit Cătălin Măruță într-un interviu pentru viva.ro, completând că această libertate din online îi oferă ocazia de a construi ceva autentic și extrem de aproape de oameni.

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Asaltat de oferte din partea trusturilor concurente

Plecarea unui nume cu o asemenea greutate de la Pro TV a declanșat imediat o adevărată competiție pe piața media din România. Prezentatorul a dezvăluit că propunerile de colaborare nu au întârziat să apară încă din primele zile, fiind contactat de toate marile trusturi de televiziune rivale, dar și de posturile de radio.

Măgulit de interesul manifestat de managerii din mass-media, vedeta a recunoscut că ofertele au fost intense, mai ales cele venite din zona radiofonică, pe care o consideră prima sa mare pasiune: „M-au sunat toți competitorii puternici din piață și m-am simțit măgulit, sincer. Am primit și oferte de la radio, prima mea dragoste. A fost frumos să văd că există interes și că oamenii cred în mine.

Îmi doresc să mai fac televiziune, clar, dar e important să fie un proiect care să-mi placă foarte mult și care să-mi lase și mai mult timp pentru mine și pentru familie”.

Condițiile clare pentru marea revenire în televiziune

Deși online-ul îi ocupă tot timpul în acest moment, Cătălin Măruță nu a închis definitiv ușa televiziunii, însă are pretenții foarte clare de la următorul său format. Prezentatorul refuză categoric să semneze un contract doar de dragul de a apărea din nou pe sticlă, punând preț pe valoarea adusă publicului și pe echilibrul său personal.

„Cred că în primul rând ar trebui să fie un proiect în care să cred foarte mult și care să aducă ceva bun oamenilor. Mi se pare important ca televiziunea să rămână un loc în care publicul găsește emoție, energie, divertisment, dar și autenticitate. Nu aș face ceva doar de dragul de a reveni pe TV”, a explicat cu fermitate moderatorul.

În final, acesta a subliniat că anii petrecuți în fața camerelor l-au învățat să prețuiască micile bucurii alături de cei dragi, activități simple pe care în trecut le rata din cauza programului extrem de restrictiv din televiziune.

Măruță a concluzionat că va face pasul înapoi spre micul ecran doar atunci când va găsi acea emisiune capabilă să îi mențină echilibrul pe care l-a descoperit recent: „În același timp, îmi doresc foarte mult să existe și un echilibru mai bun pentru mine. După atâția ani în televiziune, am înțeles cât de important e timpul personal, timpul pentru familie, pentru copii, pentru lucrurile simple pe care înainte poate le ratam mai des. Acum îmi place că pot să-i duc la școală, să fiu mai prezent și să am mai multă libertate în program.

Așa că, pentru proiectul acela bun, care să mă entuziasmeze și care să-mi permită în același timp să păstrez echilibrul ăsta în viața mea, clar mă voi întoarce”.

Foto – Facebook / Instagram

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