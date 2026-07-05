Eva și David Măruță, dezvăluiri din culise despre părinții lor. „Îmi place că ne susțin în orice!” Cine este mai exigent dintre Andra și Cătălin Măruță

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Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai longevive și expuse cupluri din showbizul românesc, însă dincolo de lumina reflectoarelor, viața lor de familie păstrează o normalitate surprinzătoare. Într-un interviu recent, copiii acestora, Eva și David, au schimbat rolurile și au acceptat provocarea de a vorbi deschis despre părinții lor.

Cu mult umor, spontaneitate și o maturitate uimitoare, cei doi adolescenți au dezvăluit cum arată realitatea din spatele camerelor de filmat, cine este „polițistul rău” în procesul de educație și ce anume și-ar dori să schimbe în dinamica de zi cu zi a casei lor.

Momentele simple care contează și marea dorință a copiilor

Deși cresc într-un mediu dominat de repetiții, filmări și un program public extrem de încărcat, copiii Andrei și ai lui Cătălin apreciază cel mai mult activitățile simple care îi aduc împreună ca familie. Eva a povestit cu entuziasm despre conexiunea muzicală pe care o are cu mama ei, dar și despre refugiul pe care tatăl lor îl organizează departe de agitația urbană. Totuși, ritmul alert al vieții de artist vine la pachet și cu dorința celor mici de a pune pauză mai des activităților profesionale.

„Îmi place că facem multe lucruri împreună. Mama cântă și eu cânt cu ea sau o acompaniez la pian, iar David la chitară. Și îmi place că tata ne scoate des la plimbări prin pădure. Pare simplu, dar sunt momente foarte frumoase și cred că acolo vorbim cel mai mult și cel mai sincer. Îmi place și că, indiferent cât de ocupați sunt, încearcă să fie prezenți pentru noi. La ce aș mai lucra?

Poate la partea cu timpul liber. Uneori aș vrea să avem mai multe zile în care să nu existe telefoane, repetiții sau întâlniri și să stăm pur și simplu împreună, fără grabă. Dar știu că le place foarte mult ceea ce fac și cred că asta ne inspiră și pe noi”, a mărturisit Eva, pentru viva.ro.

Aceeași nevoie de liniște și deconectare este resimțită și de fratele ei mai mare, David, care subliniază însă că echilibrul găsit este unul mulțumitor pentru o familie în care nimeni nu stă pe loc.

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„Îmi place că ne susțin în orice. Dacă vreau să încerc ceva nou, nu spun imediat „nu”, ci mă încurajează să văd dacă îmi place și dacă mi se potrivește. Și asta contează foarte mult. La ce aș mai lucra… cred că la faptul că uneori toți suntem foarte ocupați și fiecare aleargă în direcția lui. Mi-ar plăcea să avem și mai multe momente în care să ne oprim puțin mai mult. Dar, sincer, cred că ne descurcăm destul de bine pentru o familie în care nimeni nu stă locului”, a completat David.

Cine face regulile în casa Măruță

Când a venit vorba despre strictețe și impunerea regulilor în casă, Eva și David au oferit o imagine extrem de transparentă și amuzantă a modului în care funcționează autoritatea părintească. În timp ce Andra păstrează o linie clară și urmărește disciplina de ansamblu, Cătălin pare să fie veriga slabă în fața tehnicilor de convingere ale copiilor.

„Cred că mama e mai exigentă, dar într-un mod bun. Adică ea e foarte atentă la detalii și vrea să facem lucrurile bine, nu doar „merge și așa”. În schimb, tata… tata are momente în care spune „nu” foarte hotărât și după cinci minute deja negociază cu noi”, a dezvăluit Eva, stârnind hohote de râs.

David a confirmat strategia de abordare a tatălui lor, explicând că secretele succesului stau în starea de spirit a prezentatorului TV: „Da, tata poate fi convins mai repede, mai ales dacă îl prindem într-un dispoziție bună. Mama analizează mai mult și cred că ea vede mai clar imaginea de ansamblu. Dar adevărul e că niciunul nu e foarte strict în sensul clasic. Mai mult încearcă să ne explice și să ne facă să înțelegem de ce ne spun anumite lucruri”.

Foto – Facebook

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