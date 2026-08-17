Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din căsnicia anterioară. Ce relație au cei doi: „Încerc să fiu cât mai…”

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Alex Velea a vorbit despre relația pe care o are cu fiica adolescentă a Antoniei, Maya. Adolescenta urmează să împlinească 16 ani și este fiica Antoniei din căsătoria cu Vincenzo Castellano.

Cum se înțelege fiica adolescentă a Antoniei cu Alex Velea

Cântărețul a vorbit despre fiica partenerei sale și spune că vrea să fie cât mai implicat în viața Mayei. El spune că are o relație foarte frumoasă și încearcă să fie cât mai prezent în viața ei.

„Avem o relație foarte frumoasă și încerc să fiu cât mai prezent în viața ei. Comunicarea este foarte importantă pentru noi și mă bucur să văd cum crește și se dezvoltă”, a mărturisit artistul pentru Viva.ro.

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Maya este fiica Antoniei din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Cei doi s-au căsătorit în 2011 și au avut o căsnicie de câțiva ani. Și Alex Velea a fost căsătorit în trecut, între 2010 și 2014.

Antonia și Alex Velea sunt împreună de peste 13 ani și au împreună doi băieți, Dominic, de 11 ani, și Akim, de 9 ani.

Cum își cresc copiii cei doi

Alex Velea și Antonia sunt părinți moderni pentru cei doi băieți ai lor. Artiștii spun că încearcă să fie cât mai prezenți în viața copiilor lor și să comunice constant cu ei.

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Cu atât mai mult cu cât cei doi se află la vârste complicate, însă Velea și Antonia consideră că timpul petrecut împreună și implicarea sunt esențiale pentru dezvoltarea copiilor.

Cât despre expunerea publică, cei doi spun că vor ca băieții lor să înțeleagă responsabilitatea care vine la pachet cu faima și vizibilitatea.

„Le spunem că succesul și criticile fac parte din viață și că este important să rămână ei înșiși. Greșelile și momentele dificile sunt lecții, nu eșecuri”.

Cât despre marele eveniment din viața lor, Velea și Antonia recunosc că nu se grăbesc cu nunta și nici nu simt că trebuie să respecte vreun termen pentru acest eveniment.

„Da, este probabil întrebarea pe care o primim cel mai des. Noi ne bucurăm de relația noastră și nu simțim presiunea unui calendar. Când va fi momentul potrivit, cu siguranță vom împărtăși acest lucru cu oamenii care ne sunt aproape”, a spus Alex Velea pentru sursa citată.

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