Dominic, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, schimbare inedită de look

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Dominic, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, surprinde cu un look îndrăzneț, care îi reflectă personalitatea. Adolescentul de 11 ani își conturează stilul personal și își urmează pasiunea pentru muzică.

Dominic, fiul Antoniei și al lui Alex Velea: nou look curajos

Dominic, fiul cel mare al Antoniei și al lui Alex Velea, continuă să surprindă. La 11 ani, adolescentul are un stil personal inedit, inspirat de părinții săi. Transformarea recentă a lui Dominic a stârnit numeroase reacții în mediul online. Adolescentul și-a decolorat părul și s-a vopsit în nuanțe de roșu, portocaliu și galben pentru care imită aspectul unor flăcări.

Dominic, care a moștenit pasiunea pentru muzică de la părinții săi, a făcut valuri cu schimbare sa de look îndrăzneață. Prin alegerile sale, Dominic își definește din ce în ce mai mult personalitatea. Antonia și Alex Velea și-au încurajat și susținut copiii să se exprime și să aibă curajul să fie diferiți. Fanii au remarcat rapid cât de multă atenție acordă Dominic imaginii sale, iar acest interes nu se oprește doar la modă. Adolescentul explorează și alte forme de exprimare.

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Debut muzical zdruncinat

Dominic și fratele său mai mic, Akim, au făcut primii pași în lumea muzicii sub numele Frații Velea. Cu toate acestea, debutul lor a fost marcat de controverse. Una dintre primele lor piese, cu versuri precum „Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune chiar îmi place de ea / Da nu mă las până nu o fac a mea”, a stârnit un val de critici. Mulți părinți și personalități publice au considerat că mesajul melodiei nu este potrivit pentru copii de vârsta lor.

Dominic, Akim și părinții lor au decis ulterior să schimbe direcția muzicală. Cei doi au revenit recent cu o melodie dedicată copiilor, cu un mesaj pozitiv și potrivit pentru vârsta lor. „Asta e o piesă pentru copii / dar te prinde fără să știi / mai greșim, mai facem prostii / dar tot cu haz de VIP”, sunt o parte dintre versuri.

Foto: Instagram

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