Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, replică după controversele stârnite de piesa „Mamacita”: „Mai greșim, mai facem prostii”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După ce au stârnit controverse cu piesa „Mamacita”, din cauza versurilor considerate nepotrivite pentru vârsta lor, frații Velea, Dominic și Akim, și-au schimbat stilul muzical. Băieții Antoniei și ai lui Alex Velea au lansat o nouă melodie.

Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, replică după controversele stârnite de piesa „Mamacita”

Frații Velea, Dominic și Akim, au lansat o nouă piesă prin care răspund la controversele stârnite de piesa „Mamacita”, ale cărei versuri au fost criticate inclusiv de persoane publice, printre care Andreea Raicu și Gabriela Firea. Băieții de 11 și, respectiv, 9 ani, cântă despre mers în club și despre cum „nu se lasă până nu fac o fată a lor”.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea”, sunt câteva dintre versurile piesei „Mamacita”. Mulți părinți au considerat că tema melodiei este mult prea matură pentru doi copii de aceste vârste.

„Mai greșim, mai facem prostii”

Alex Velea și Antonia nu au răspuns direct criticilor, în schimb au compus o piesă prin care băieții lor dau replica. Noua melodie, „Piesă pentru copii”, are versuri care reflectă mai bine inocența copilăriei: „Asta e o piesă pentru copii / dar te prinde fără să știi / mai greșim, mai facem prostii / dar tot cu haz de VIP”.

Melodia nu a stârnit la fel de multe reacții precum cea precedentă, însă comentariile au fost în mare parte pozitive de această dată. „Na mă că s-au cerut scuze”, a comentat cineva. „Foarte bine! Așteptăm mai multe melodii pentru vârsta lor. Continuați așa cu un bun marketing și ajungeți departe!! Succes!!”, a scris altcineva.

Citește și: Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat piesa „Mamacita”. Andreea Raicu, revoltată de versuri: „E genul de replică pe care când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze”

Citește și: Reacția lui Alex Velea după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții lui, a fost criticată de Gabriela Firea și Andreea Raicu

Reacția Antoniei după ce piesa băieților ei a stârnit controverse

Antonia și Alex Velea au șters de pe YouTube videoclipul piesei „Mamacita”, cântată de băieții lor. Piesa încă poate fi ascultată pe YouTube, însă comentariile sunt oprite, iar videoclipul cu Dominic și Akim nu mai este disponibil. În ciuda reacțiilor generate, Antonia și Alex Velea au refuzat că răspundă direct criticilor până acum.

Într-o postare pe TikTok, artista a transmis: „Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Crede ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”. Mesajul a fost scris pe un selfie în care solista zâmbește, iar în fundal se aude piesa lui Justin Bieber Hallelujah.

Aceasta nu este prima încercare a fraților Velea de a-și face un nume în industrie. În 2024, au lansat piesa „Te iubesc“, care a primit reacții mai puțin controversate și care a fost apreciată pentru inocența mesajului. De data aceasta, însă, melodia lor a fost percepută diferit, ceea ce a dus la o polarizare a opiniilor.

Foto: Instagram; VIVA!

Urmărește-ne pe Google News