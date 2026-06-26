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Cum a apărut Dominic, fiul cel mare al Antoniei și Alex Velea. Schimbare de look controversată 

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Dominic, fiul cel mare al Antoniei și a lui Alex Velea a făcut o schimbare de look care i-a lăsat pe fani cu gura căscată. El îi dorește să uimească și prin felul în care s-a afișat recent, pare că și reușește. De altfel, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. 

Dominic, apariție îndrăzneață 

Fiul Antoniei și al lui Alex Velea a avut o apariție neobișnuită și a atras toate privirile. El se concentrează pe cariera muzicală și pare că are o pasiune și pentru modă și tot ce înseamnă domeniul estetic.

Dominic 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Adolescentul a ales un stil nou, în trend. Mai mult, fanii spun că Dominic seamănă din ce în ce mai mult cu Alex Velea.

Mai mult, tânărul începe să fie pasionat de modă și să îl creeze propriul stil vestimentar. 

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Recent, el a apărut vopsit într-un blond foarte deschis cu un model. Acesta și-a pictat o flacără în cap, în culori stridente, contrastante cu blondul puternic.

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Controverse privind piesa „Mamasita”

Dominic și Akim continuă să atragă atenția. Ultima oară, piesa scoasă de cei doi adolescenți a stârnit reacții puternice în mediul online. Piesa „Mamasita” făcea referire la o fată de opt ani, iar printre versuri se numărau inclusiv „ „nu mă las până nu o fac a mea”. Internauții, influencerii și persoanele publice au vorbit despre piesă și au criticat felul în care sunt folosite versurile în această piesă, mulți considerând că nu sunt potrivite pentru vârsta lor și publicul lor.

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Antonia a răspuns criticilor, însă nu a vrut să comenteze prea multe despre subiect.

„Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Crede ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”, a scris ea pe un videoclip publicat pe TikTok.

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Anul trecut, vedeta a transmis un mesaj privind protejarea vieții private a copiilor săi.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu. E lipsă de respect și complet nepotrivit, iar pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta. Nu am suportat niciodată oamenii care se folosesc de copiii mei ca să dea bine față de alți oameni. Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni”, a scris artista la postarea pe care pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

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