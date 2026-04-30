Antonia, dezvăluiri sincere despre lipsa tatălui biologic în viața ei. Artista a fost părăsită de tată înainte de a se naște

Antonia, una dintre cele mai iubite artiste din România, a vorbit deschis despre absența tatălui biologic, care a părăsit-o înainte de a se naște. Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, cântăreața a făcut mărturisiri emoționante despre copilărie.
În timpul conversației, Brenciu a întrebat-o despre talentul muzical și despre sursa acestuia. Antonia a făcut atunci o mărturisire neașteptată, lăsând să se înțeleagă că abilitatea sa artistică ar putea veni din partea tatălui biologic, pe care nu l-a întâlnit niciodată.
„Cred că de la tatăl meu adevărat… dar nu vreau să spun mai mult”, a spus artista.
Artista a fost părăsită de tată înainte de a se naște
Antonia a dezvăluit că tatăl biologic a părăsit-o pe mama sa, Denise Iacobescu, în timp ce aceasta era însărcinată. Cu toate că acest episod ar fi putut să o afecteze profund, cântăreața vorbește despre el cu multă asumare.
„A cam părăsit-o pe mama în timp ce era gravidă”, a mărturisit ea.
Cu toate acestea, Antonia nu a crescut fără o figură paternă. Mama sa și-a refăcut viața, iar bărbatul care a intrat în familie când artista avea doar câteva luni a devenit un adevărat tată pentru ea.
„Da, dar tatăl meu care m-a crescut a venit în viața mea destul de… Cred că aveam 10 luni. Deci am avut figură paternă, doar că nu știu eu cine e tatăl meu adevărat. Adică acum știu cine e, dar atunci nu știam, până la un anumit punct. După am aflat, dar sunt ok. Bine că știu cine e, dar nu mă interesează”, a explicat Antonia.
Deși a aflat identitatea tatălui biologic, artista a ales să nu își dorească o relație cu acesta. Ea se simte împăcată cu trecutul și nu simte nevoia să reia legătura.
