  MENIU  
Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la 37 de ani

Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la 37 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Comunitatea artistică din România este zguduită de o veste tragică. Andrei, fiul renumiților actori ieșeni Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu, a pierdut lupta cu o boală necruțătoare la vârsta de numai 37 de ani, lăsând în urmă o familie sfâșiată de durere și o carieră de arhitect aflată în plină ascensiune.

Moartea prematură a tânărului Andrei a căzut ca un trăsnet asupra colegilor și prietenilor familiei Cărăuleanu. Stabilit în Cluj-Napoca, acesta reușise să își construiască un nume în domeniul arhitecturii, fiind recunoscut pentru rigoare, seriozitate și o discreție care l-a caracterizat întreaga viață. Din nefericire, parcursul său strălucit a fost întrerupt brusc de o suferință care s-a agravat rapid în ultimele luni, în ciuda eforturilor medicale depuse.

O viață dedicată frumosului și o luptă purtată în discreție

Andrei nu a ales scena, precum părinții săi, ci a preferat să modeleze realitatea prin arhitectură. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un tânăr de o eleganță sufletească aparte, care și-a asumat lupta cu boala departe de ochii publicului. Tatăl său, actorul Adi Cărăuleanu, a ales să nu ofere declarații de presă în aceste momente extrem de dificile, singurul semn al suferinței profunde fiind schimbarea imaginii de profil pe rețelele sociale într-un fundal negru, simbol al doliului absolut.

Tragedia este cu atât mai mare cu cât Andrei se afla la o vârstă a deplinei maturități profesionale. Dispariția sa lasă un gol imens nu doar în sufletele părinților, ci și în cel al surorii sale, Ana, ea însăși o artistă apreciată în mediul plastic ieșean.

Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Recomandarea zilei

Mesajul de solidaritate al Teatrului Național din Iași

Instituția în care Doina Deleanu și Adi Cărăuleanu și-au petrecut cea mai mare parte a carierei a reacționat imediat printr-un mesaj de solidaritate. Reprezentanții Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași au ținut să exprime compasiunea întregului colectiv față de pierderea suferită de cei doi mari artiști.

„În aceste momente de nemărginită tristețe, suntem alături de colegii noștri, actorii Doina Deleanu şi Adi Cărăuleanu, care trec printr-o pierdere de neînlocuit. Le oferim toată dragostea, compasiunea și sprijinul de care au nevoie. Condoleante familiei și multă putere pentru a merge mai departe!”, au transmis reprezentanții instituției.

Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Marea doamnă a cinematografiei, apariție rară în public! Fosta divă a Hollywood-ului, de nerecunoscut la 89 de ani pe străzile din Beverly Hills

Citeşte şi: Nedra Talley Ross, ultima membră supraviețuitoare a faimoasei trupe „The Ronettes”, a murit la 80 de ani

Citeşte şi: Tony Wilson, basist și cofondator al legendarei trupe „Hot Chocolate”, a murit la 89 de ani

Provocările echilibrului dintre scenă și rolul de părinte

În urmă cu câțiva ani, într-un moment de reflecție asupra vieții de familie, Doina Deleanu povestea despre eforturile colosale pe care ea și soțul său le-au făcut pentru a fi părinți prezenți, în ciuda programului epuizant de repetiții și spectacole. Aceasta rememora cu emoție începuturile lor la Iași și modul în care au prioritizat educația copiilor.

„Nu am hotărât să facem copii. Copiii au venit, Dumnezeu ni i-a adus. Nu a fost ușor să împărțim viața de artist cu viața de familie. La început, chiar am rugat echipa de la teatru să nu fim distribuiți în aceleași spectacole”, declara actrița într-un interviu acordat TVR Iași.

Aceasta a explicat că strategia lor a fost una de sacrificiu personal pentru binele copiilor, menționând că „unul dintre noi trebuia să rămână acasă, fiindcă bunicii erau la Calafat și Bacău. A fost complicat și voiam să le facem bine pe toate”. Astăzi, acele amintiri despre eforturile de a crește copiii frumos capătă o conotație dureroasă, în fața unei realități pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Fanatik
Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”
Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Citește și...
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară de Gică Popescu, nu sărea nimeni la cap!” Replica fabuloasă a lui Anghel Iordănescu
Program STB şi Metrorex pentru 1 Mai 2026. Cum circulă autobuzele şi metrourile din Bucureşti de Ziua Muncii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Park Dong-bin a murit la 56 de ani. Actorul, găsit fără suflare într-un restaurant pe care se pregătea să-l deschidă
Actorul Frazer Hammill s-a sinucis la 41 de ani. Cu o zi înainte, fusese reținut și interogat de poliție
Cum arată Murilo Benicio la 54 de ani. Lucas din „Clona” nu mai seamănă deloc cu cel care cucerea inimile femeilor din întreaga lume
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Cum arată vila Ilincăi Vandici. Este amenajată ca în reviste, iar dressingul este spectaculos

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Popescu, mărturisiri cutremurătoare după mutarea din căminul conjugal! "M-a năucit, efectiv!" De ce a apelat la terapie
Andreea Popescu, mărturisiri cutremurătoare după mutarea din căminul conjugal! "M-a năucit, efectiv!" De ce a apelat la terapie
Olga Barcari, primele declarații după eliminarea de la Survivor. De cine s-a apropiat în competiție: „Ne trimiteam pupici, ne strângeam în brațe când puteam”
Olga Barcari, primele declarații după eliminarea de la Survivor. De cine s-a apropiat în competiție: „Ne trimiteam pupici, ne strângeam în brațe când puteam”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Avantaje
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Miliardarul Ioan Niculae se însoară la 72 de ani, cu femeie cu 23 de ani mai tânără
Miliardarul Ioan Niculae se însoară la 72 de ani, cu femeie cu 23 de ani mai tânără
Prima imagine cu Jessica, cea de-a treia fiică a lui Pepe. Cu cine seamănă micuța
Prima imagine cu Jessica, cea de-a treia fiică a lui Pepe. Cu cine seamănă micuța
Maria Constantin, confesiuni dureroase despre momentul în care a aflat că Silviu Prigoană, care i-a fost naș, a murit: „M-a ajutat enorm”
Maria Constantin, confesiuni dureroase despre momentul în care a aflat că Silviu Prigoană, care i-a fost naș, a murit: „M-a ajutat enorm”
Cum arată casa în casa locuiesc Laurențiu Reghecampf și Corina Cuciuc alături de cei doi băieți ai lor
Cum arată casa în casa locuiesc Laurențiu Reghecampf și Corina Cuciuc alături de cei doi băieți ai lor
Observator News
Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Top spitale din România unde personalul medical câștigă cel mai bine. Diferențe de sute de lei pentru aceeași funcție
Top spitale din România unde personalul medical câștigă cel mai bine. Diferențe de sute de lei pentru aceeași funcție
Uleiul de pește ar putea avea un efect neașteptat asupra creierului. Cercetătorii avertizează asupra unui tip de omega-3: verificați eticheta!
Uleiul de pește ar putea avea un efect neașteptat asupra creierului. Cercetătorii avertizează asupra unui tip de omega-3: verificați eticheta!
Focar de Salmonella rezistentă la antibiotice de la carnea de pui. 34 de îmbolnăviri și 13 internări
Focar de Salmonella rezistentă la antibiotice de la carnea de pui. 34 de îmbolnăviri și 13 internări
Atenție! ACESTE 5 lucruri obișnuite îți pot afecta ficatul mai mult decât alcoolul
Atenție! ACESTE 5 lucruri obișnuite îți pot afecta ficatul mai mult decât alcoolul
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Libertatea
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton