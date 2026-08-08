Gina Pistol, dezvăluiri tulburătoare despre trecut și familie: „Eu n-am aparținut nimănui!” Ce spune despre părinții săi

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Gina Pistol a făcut dezvăluiri dureroase despre traumele care i-au marcat copilăria, dar și despre relația complicată pe care o are în prezent cu propriul tată.

Într-un dialog extrem de sincer, îndrăgita prezentatoare TV a explicat cum s-a luptat ani la rând cu un gol interior apăsător, simțindu-se complet neînțeleasă de familie. Totul s-a schimbat radical în momentul în care a devenit mamă, venirea pe lume a micuței Josephine fiind adevăratul ei punct de cotitură.

Alături de soțul ei, Smiley, vedeta încearcă acum să îi ofere fiicei lor un mediu stabil și ferit de atenția excesivă a presei sau a rețelelor sociale.

Legătura cu părinții și lupta cu un gol emoțional vechi

Deschiderea cu care a vorbit despre dinamica din familia sa oferă o imagine sinceră asupra parcursului ei interior. Gina Pistol a povestit că, în ciuda dragostei pentru cei apropiați, legătura cu fiica ei este singura care i-a oferit ancorarea de care avea nevoie încă din primii ani ai vieții.

„Eu n-am aparținut nimănui. Sunt un suflet mai sălbatic. Faptul că n-am aparținut nimănui nu înseamnă că n-am familie. Am o mamă pe care o iubesc foarte mult. Am și un tată cu care încerc să am o relație, pentru că face parte din viața mea. Dar, emoțional, am simțit de la o vârstă foarte mică faptul că nu aparțin nimănui. Așa a fost viața pentru mine. Fiica mea este, practic, primul suflet de care simt că aparțin” – a explicat ea în cadrul podcastului realizat de Sore.

Trecând prin experiențe de viață diferite de ale altor oameni, vedeta recunoaște că venirea pe lume a micuței Josephine a fost punctul în care a simțit că își creează propriile rădăcini.

„Poate pentru unii oameni este ceva normal, pentru că au avut, emoțional, mamă, tată, frați sau surori. Și eu îl am pe fratele meu mai mic. Dar fiica mea este prima dată în viața mea când simt că aparțin cuiva atât de profund. Îmi iubesc foarte mult și soțul. Dar știi cum este: ne iubim partenerul până când nu mai este și ne dăm seama că am fi putut trăi și fără el. Pe când dragostea pentru copil este altceva.”

O altă dimensiune a iubirii: sacrificiul complet pentru fiica sa

Declarațiile Ginei Pistol au atins un punct culminant când a comparat iubirea maternă cu orice altă relație din existența sa. Prezentatoarea TV spune că pentru niciun alt om din viața ei nu ar fi fost capabilă de un sacrificiu suprem fără ezitare, așa cum este în cazul copilului său.

„Dacă cineva mi-ar fi spus să-mi dau viața pentru fratele meu, pentru mama mea, pentru cea mai bună prietenă sau pentru partenerul meu de viață, probabil m-aș fi gândit puțin. Aș fi zis că mai am și eu de trăit, mai am de făcut niște experimente. Dar pentru fiica mea aș face-o fără să mă gândesc. Cred că asta înseamnă iubire adevărată. Asta înseamnă să aparții și cineva să-ți aparțină. Simt, în sfârșit, că încep să-mi creez rădăcini în pământ. M-a întregit. Cum o iubesc pe fiica mea, nu iubesc pe nimeni” – a mai spus soția lui Smiley.

Diferența dintre iubirea pentru partener și cea pentru copil a fost un alt subiect discutat deschis de vedetă, care a povestit cum i-a explicat chiar soțului ei această nuanță profundă:

„La început, cu Andrei, îi spuneam: «Te iubesc foarte mult.» Iar el zicea: «Nu există te iubesc foarte mult.» Și i-am spus: «Ba da, există. Pentru că îmi iubesc pisoiul, îmi iubesc prietenele, o iubesc pe mama, îl iubesc pe fratele meu, dar nu îi iubesc la fel cum îmi iubesc copilul.» Este o altă formă de iubire. Poți să iubești sincer și totuși să iubești diferit. Poți să iubești mai puțin și poți să iubești foarte mult. Iar, în cazul copilului meu, este foarte mult.”

Foto – Facebook / Instagram

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