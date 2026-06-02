Ce operație estetică și-a făcut Gina Pistol după ce a devenit mamă: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gina Pistol a vorbit despre perioada în care a trecut după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Josephine. Vedeta a fost sinceră și a mărturisit că a apelat la o intervenție chirurgicală după ce a dat naștere. Mai mult, ea a spus că multe femei au criticat-o. Iată despre ce este vorba.

Gina Pistol, intervenție estetică după ce a născut

Invitată la podcastul realizat de Sore Mihalache, Gina Pistol s-a deschis cu privire la subiectul provocărilor pe care le-a întâmpinat în calitate de mamă.

Ea a povestit cum au fost primii ani după nașterea fiicei sale, Josephine, dar și de ce a ales să recurgă la o intervenție chirurgicală pentru a elimina surplusul de piele rămas în urma sarcinii.

Fostă prezentatoarea Chefi la Cuțite și Asia Express are o fiică de cinci ani pe nume Josephine, alături de Smiley. Blondina a vorbit despre maternitate, despre cât este de frumos sentimentul de a fi mamă, dar și despre părțile mai puțin plăcute.

Citește și: Gina Pistol, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Prezentatoarea nu și-a putut ascunde lacrimile: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”

Gina Pistol a mărturisit că a resimțit presiunea multitudinii de lucruri pe care o mamă le are de făcut în fiecare zi.

„Pentru mine, primii ani ca mamă au fost foarte grei. Eu nu eram doar mamă, eram şi femeie, şi menajeră în casă”, și-a început ea confesiunea.

A fost criticată pentru că a vorbit despre perioada dificilă post-partum

Gina Pistol a mai spus că a fost aspru criticată în mediul online după ce a ales să fie sinceră cu privire la greutățile prin care a trecut în perioada de după naștere.

Citește și: Smiley și Gina Pistol au sărbătorit 3 ani de la nuntă. Mesajul emoționant transmis de artist: „Am înțeles că iubirea nu stă doar în momentele mari”

„A fost foarte greu şi eu, când am spus asta pe internet, anumite femei m-au pus la zid şi au dat cu pietre în mine.

Asta nu anulează iubirea pe care i-o port copilului meu, dar eu spun pur şi simplu ce a însemnat pentru mine. Mă uitam la alte femei care arătau doar partea frumoasă şi mă frustra. Mă gândeam: «Băi, ce fac eu greșit? De ce nu arăt aşa? De ce nu mă simt aşa?»”, a povestit Gina Pistol.

Ea atins și subiectul comparațiilor în social media, mai ales când vina vorba despre revenirea la silueta de dinainte de naștere. Multe femei se confruntă cu o imagine distorsionată asupra propriului corp după ce nasc.

Citește și: Gina Pistol, toată un zâmbet în ultimele luni de sarcină: „Intrigant de frumoasă!”

Cu toate acestea, blondina a reușit să revină rapid la o formă fizică bună după naștere, după ce a adoptat o dietă echilibrată și a făcut sport. Cu toate acestea, corpul său a suferit mici ajustări.

„Stau femeile acasă, alăptează și se uită pe Instagram la o altă femeie care a născut de câteva luni şi are abdomen. Nu trebuie să fim toate la fel! Eu n-am avut norocul să fiu aia cu abdomenul plat după șase luni. Nu, frate, am rămas cu o burtă şi un surplus de piele!.

„Slăbisem, băgam sală, aveam six-packs, dar n-aveam ce să mai fac cu pielea aia, că nu mai am 20 de ani. Pierdusem din elasticitate și a trebuit să mă duc să mă operez, să-mi tai surplusul ăla”, a recunoscut Gina Pistol.

Urmărește-ne pe Google News