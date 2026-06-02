Ce operație estetică și-a făcut Gina Pistol după ce a devenit mamă: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”

Gina Pistol a vorbit despre perioada în care a trecut după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Josephine. Vedeta a fost sinceră și a mărturisit că a apelat la o intervenție chirurgicală după ce a dat naștere. Mai mult, ea a spus că multe femei au criticat-o. Iată despre ce este vorba.
Ea a povestit cum au fost primii ani după nașterea fiicei sale, Josephine, dar și de ce a ales să recurgă la o intervenție chirurgicală pentru a elimina surplusul de piele rămas în urma sarcinii.
Fostă prezentatoarea Chefi la Cuțite și Asia Express are o fiică de cinci ani pe nume Josephine, alături de Smiley. Blondina a vorbit despre maternitate, despre cât este de frumos sentimentul de a fi mamă, dar și despre părțile mai puțin plăcute.
„A fost foarte greu şi eu, când am spus asta pe internet, anumite femei m-au pus la zid şi au dat cu pietre în mine.
Asta nu anulează iubirea pe care i-o port copilului meu, dar eu spun pur şi simplu ce a însemnat pentru mine. Mă uitam la alte femei care arătau doar partea frumoasă şi mă frustra. Mă gândeam: «Băi, ce fac eu greșit? De ce nu arăt aşa? De ce nu mă simt aşa?»”, a povestit Gina Pistol.
Ea atins și subiectul comparațiilor în social media, mai ales când vina vorba despre revenirea la silueta de dinainte de naștere. Multe femei se confruntă cu o imagine distorsionată asupra propriului corp după ce nasc.
Cu toate acestea, blondina a reușit să revină rapid la o formă fizică bună după naștere, după ce a adoptat o dietă echilibrată și a făcut sport. Cu toate acestea, corpul său a suferit mici ajustări.
„Stau femeile acasă, alăptează și se uită pe Instagram la o altă femeie care a născut de câteva luni şi are abdomen. Nu trebuie să fim toate la fel! Eu n-am avut norocul să fiu aia cu abdomenul plat după șase luni. Nu, frate, am rămas cu o burtă şi un surplus de piele!.
„Slăbisem, băgam sală, aveam six-packs, dar n-aveam ce să mai fac cu pielea aia, că nu mai am 20 de ani. Pierdusem din elasticitate și a trebuit să mă duc să mă operez, să-mi tai surplusul ăla”, a recunoscut Gina Pistol.