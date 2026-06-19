Daniela Gyorfi, nouă intervenție estetică la 57 de ani. Cum arată acum cântăreața: „Mă bucur că am avut curajul”

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Daniela Gyorfi arată excelent la cei 57 de ani. Vedeta a bifat o nouă intervenție estetică de care se bucură enorm. Noul look o prinde extrem de bine pe cântăreața, care se simte excelent în pielea ei. Iată ce operație și-a făcut Daniela Gyorfi și acum arată acum.
Vedeta spune că a avut anestezie locală și că intervenția a durat foarte puțin.
„Am grijă la ce mănânc! Sunt bine și o să arăt și mai bine! Mi-am făcut un lifting de ridicare a sprâncenelor. Nu am mai mers pe blefaroplastie clasică, m-am dus la Constanța, am vorbit cu doamna doctor Luminița Chivu și mi-a spus că asta îmi recomandă, un lifting de ridicare a sprâncenelor.
Mă bucur tare mult că, în sfârșit, am avut și curajul, dar și doctorul care m-a convins, știe ce trebuie să facă și sunt foarte mulțumită! A fost cu anestezie locală, am avut emoții, sunt operată de două săptămâni și aproape m-am recuperat total. Intervenția a durat puțin, cred că nici măcar două ore. Mai mult au durat măsurătorile!”, ne-a povestit Daniela Gyorfi pentru Click!.
„Aș fi fericită să ia la examene o notă bună, dar nu nota definește. Am reușit ceva în viața asta, legat de Maria am emoții, dar sunt convinsă că mă pot baza pe ea 100%. Părinții sunt un exemplu pentru copii și copiii sunt oglinda noastră!
Pentru banchet, Maria a luat o rochie de la mine, a aranjat-o make-up artistul meu, am fost tare mândră de ea. E deja o adevărată domnișoară, are aproape 16 ani! Nu mă simt amenințată, eu mă bucur dacă ea o să ajungă să poarte hainele mele mai deosebite!”, a mai spus vedeta.