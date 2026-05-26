Daniela Gyorfi, mărturisiri fără perdea după 19 ani alături de George Tal. „Am învățat ceva din toate lucrurile prin care am trecut!” Ce spune despre infidelitate

Daniela Gyorfi a vorbit despre secretele, dar și momentele tensionate din relația de aproape două decenii pe care o are cu George Tal. Artista, recunoscută pentru stilul ei direct și extrem de sincer, a dezvăluit cum a reușit să mențină aprinsă flacăra iubirii alături de bărbatul care îi este partener atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Deși viața lor pare adesea perfectă în fața publicului, vedeta recunoaște că în cei 19 ani de când sunt împreună au trecut prin nenumărate încercări. Într-un dialog asumat, Daniela a pus punctul pe i în ceea ce privește certurile din cuplu, gestionarea geloziei și limitele stricte pe care le are atunci când vine vorba despre infidelitate.

Rețeta unui cuplu longeviv: „Nu curge miere de nicăieri, ne și certăm”

Întrebată cum a reușit să demonstreze o rezistență atât de mare în timp alături de George Tal, Daniela Gyorfi a ținut să demonteze mitul relațiilor perfecte din showbiz. Vedeta a explicat că dragostea lor a evoluat, transformându-se într-un sentiment profund și matur, capabil să reziste în fața provocărilor cotidiene.

„Tu știi că sunt un om foarte corect și spun că, în general, într-o relație ca să poți să reziști atâta timp, sunt suișuri, coborâșuri. Nimeni nu este perfect, suntem un cuplu normal, nu curge miere de nicăieri, ne și certăm, am trecut prin diferite momente, situații, dar îmi place să cred – și am auzit lucrul ăsta și de la George – că suntem o echipă”, a mărturisit artista, pentru viva.ro.

Un rol important în menținerea echilibrului casei îl are și fiica lor, Maria, care participă activ la discuțiile de familie atunci când apar momente mai tensionate. Daniela a subliniat că maturitatea și comunicarea directă au salvat mereu dinamica dintre ei.

„Noi ne iubim, eu îl iubesc pe George, sunt convinsă că și el mă iubește, dar nu mai este o dragoste adolescentină, totul s-a transformat într-o dragoste matură și îmi place să cred că am învățat ceva din toate lucrurile prin care am trecut până acum în acești 19 ani aproape. Maria intervine și ea dacă avem probleme, ne sfătuim toți și relația merge așa cum trebuie”, a completat vedeta.

„Nimeni nu cred că acceptă să fie pe locul doi”

O altă temă extrem de delicată abordată de artistă a fost cea legată de fidelitate și de comportamentul bărbaților. Daniela se consideră o femeie extrem de cerebrală și realistă, motiv pentru care nu crede în scenariile nerealiste în care partenerii au ochi doar pentru o singură persoană, glumind adesea pe seama faptului că bărbații sunt „vânători prin excelență”. Totuși, cântăreața a stabilit o graniță foarte clară peste care nu ar putea trece niciodată.

„Dacă George m-ar înșela și dacă eu aș afla, nu știu ce aș face în momentul ăla. În primul rând, aș fi dezamăgită, după atâția ani de zile, dar, până la urmă, n-ar fi un capăt de țară. În momentul când intervine o a treia persoană, nu mai poți să ai o familie fericită, nu ai cum”, a declarat cu sinceritate Daniela.

Pentru ea, implicarea emoțională a unui partener într-o altă relație paralelă înseamnă automat punctul final al poveștii lor, considerând că demnitatea personală este mult mai importantă decât încercările repetate de reconciliere.

„Dacă intervine o a treia persoană și ești conștient de lucrul ăsta, nimeni nu cred că acceptă să fie pe locul doi, iar eu nici într-un caz, și aș face ce este normal și sănătos pentru mine”, a adăugat artista.

Certurile din dormitor mutate în interes profesional

Pe lângă viața de familie, Daniela Gyorfi și George Tal împart și aceeași carieră, el fiind cel care se ocupă de impresarierea artistei. Deși această colaborare de 24 de ore din 24 le aduce avantaje uriașe pe plan financiar și artistic, vedeta recunoaște cu zâmbetul pe buze că majoritatea neînțelegerilor dintre ei pornesc exclusiv de la muncă.

„Consider că e cel mai bine pentru mine, pentru că eu sunt artistă, iar el este chiar afacerist, adică exact ceea ce trebuie. Însă este clar că, stând 24 din 24 împreună, asta aduce și plus, și minus, iar apropo de relația profesională și privată, foarte multe certuri au fost și sunt profesionale”, a explicat ea amuzată.

Pentru a nu lăsa rutina sau stresul să le afecteze armonia din dormitor, cei doi au grijă să își lase spațiu și să aibă activități separate în timpul liber. George se ocupă și de un club în Centrul Vechi, în timp ce Daniela își împarte timpul între emisiuni TV și activitățile cu fiica lor. În final, succesele de pe scenă sunt cele care șterg orice urmă de supărare.

„Schimbarea mea în bine, ca artistă, a fost punctată de această colaborare – el impresar și eu artist. E un plus, chiar dacă ne este greu câteodată, fiindcă ne certăm. Iar chestia asta cu dormitorul… e și mai bine că plecăm de acasă. După ce avem un succes, după ce au ieșit spectacolele așa cum ne-am dorit, se încheie seara minunat”, a conchis vedeta.

Foto – Facebook

