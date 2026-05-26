Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra a absolvit facultatea, iar fostul fotbalist a participat la festivitate

Ilie Dumitrescu are cu ce se mândri. Recent, fiica lui, Mayra-Daria Dumitrescu a absolvit facultatea, iar fostul fotbalist i-a fost alături de festivitate și i-a oferit un buchet de flori. Ilie Dumitrescu a postat câteva fotografii de la ceremonia de absolvire, iar oamenii i-au făcut complimente pentru cât de frumoasă este fiica lui.

Mayra-Daria Dumitrescu a absolvit facultatea, iar la ceremonie a participat și tatăl ei. Ilie Dumitrescu a așteptat-o pe tânără cu un buchet de flori și a felicitat-o.

Fostul fotbalist are trei băieți și o fată din două căsnicii. Mayra-Daria este mezina familiei și a fost în centrul atenției, pentru că a absolvit Facultatea de Studii Politice și Administrative (SNSPA), iar Ilie Dumitrescu i-a fost alături în această zi specială.

El a ținut să fie parte din momentul special al fiicei sale. Ceremonia s-a ținut la Palatul Parlamentului, iar fostul fotbalist i-a adus fiicei sale un buchet de trandafiri roz pentru a o felicita pentru reușită.

Momentul a fost imortalizat și fotografiile au fost postate în mediul online. Ilie Dumitrescu este un tată mândru, iar fanii lui au felicitat-o pe Mayra pentru reușita ei.

„Felicitări pentru absolvirea Facultății de Științe Politice! Sunt mândru de tine și te iubesc!”, a scris Ilie Dumitrescu, în mediul online.

Fostul fotbalist a mărturirisit că fiica lui vrea să mai urmeze încă o facultate și s-a declarat extrem de mândru de ea.

„Am trăit niște momente de nedescris. Este un sentiment aparte. Mayra este un copil deosebit. Am trăit sentimentul acela că fata ta se transformă ușor-ușor într-un adult, că a mai făcut un pas în dezvoltarea ei profesional (…)

M-a sunat multă lume ca să mă felicite, iar eu le-am spus că-i aștept și eu să le întorc urările, pentru că abia atunci vor înțelege ce simt eu acum. Da, acum a terminat această facultate și mi-a spus că mai vrea să mai facă una”, a declarat Ilie Dumitrescu.

