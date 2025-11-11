Toto Dumitrescu a scăpat de arestul la domiciliu. Rezultatul expertizei medico-legale 

Toto Dumitrescu a primit o decizie favorabilă din partea magistraților Judecătoriei Sectorului 1, care au hotărât să nu-i mai prelungească măsura arestului la domiciliu. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu va fi cercetat în continuare sub control judiciar, după ce o nouă expertiză medico-legală a indicat că, în momentul accidentului rutier în care a fost implicat, nu avea în sânge o cantitate de droguri care să-i afecteze capacitatea de a conduce.
Totuși, o expertiză medico-legală detaliată, realizată ulterior, a arătat că substanțele identificate nu afectau capacitatea de a conduce în momentul accidentului. Surse judiciare au confirmat că această concluzie a fost esențială în decizia instanței de a înlocui arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar, notează Observator News.
Restricții și obligații în cadrul controlului judiciar
Deși nu mai este în arest la domiciliu, Toto Dumitrescu trebuie să respecte mai multe condiții impuse de instanță. El este obligat să se prezinte săptămânal la secția de poliție și nu are voie să părăsească teritoriul României pe durata cercetărilor. Procurorii nu au contestat decizia, ceea ce înseamnă că actorul va fi cercetat în stare de libertate.
Având în vedere rezultatul favorabil al expertizei medico-legale, rămâne de văzut dacă anchetatorii vor renunța la acuzația de conducere sub influența drogurilor. Dosarul este în continuare în lucru, iar evoluția acestuia va depinde de interpretarea finală a probelor și de deciziile procurorilor.
Foto – Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.