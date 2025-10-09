Toto Dumitrescu urmează să devină tată, a anunțat avocatul acestuia, după ce fiul lui Ilie Dumitrescu a solicitat să își petreacă arestul a domiciliu alături de partenera sa, Alexandra Georgescu.

Toto Dumitrescu urmează să devină tată

Toto Dumitrescu și iubita lui urmează să devină părinți pentru prima dată. După ce în presă au apărut zvonuri cu privire la o posibilă sarcină a tinerei, avocatul fiului lui Ilie Dumitrescu a confirmat vestea.

„Da, sunt adevărate!”, a declarat avocatul lui Dumitrescu, la Știrile Antena Stars.

Luna trecută, actorul a fost implicat într-un accident auto în care o tânără a suferit răni ce au necesitat îngrijire medicală. După două zile, Toto a fost găsit în apartamentul iubitei sale și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise. Acesta a afirmat atunci că a consumat droguri după producerea accidentului. Cu toate acestea, el se află acum în arest la domiciliu.

Actorul, plasat în arest la domiciliu

Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, însă a contestat decizia magistraților. După o săptămână, acesta a fost plasat în arest la domiciliu. După ce instanța a decis ca domiciliu casa mamei sale, fiul lui Ilie Dumitrescu a cerut să fie mutat într-un apartament al mătușii sale, invocând trei motive majore: certurile constante cu mama, faptul că repetițiile sale de actorie “terorizează” familia și sarcina iubitei sale.

Inițial, statutul de martor al Alexandrei nu îi permitea acesteia să stea cu partenerul ei.

„Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”, spunea avocatul lui Toto Dumitrescu înainte de a fi confirma sarcina Alexandrei.

Judecătorii au admis cererea lui Toto Dumitrescu, care locuiește acum în apartamentul pe care mătușa sa i l-a pus la dispoziție.

„În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”, se arată în decizia magistraților.

Sursă foto: Instagram

