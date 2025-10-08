„Sunt victima consumului. Opriți drogurile de pe străzi.” Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența drogurilor

Toto Dumitrescu a făcut primele declarații după ce a aflat că va fi urmărit penal atât pentru părăsirea locului accidentului, cât și pentru conducere sub influența drogurilor.

Ce a spus Toto Dumitrescu după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența drogurilor

Toto Dumitrescu (27 de ani) nu este surprins de decizia polițiștilor de a-i extinde urmărirea penală și pentru conducere sub influența drogurilor. Cu toate acestea, actorul susține că a consumat substanțe interzise după accidentul rutier în care a fost implicat în data de 14 septembrie, nu înaintea acestuia.

Fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier grav în București. În haosul de după incident, actorul a fugit de la fața locului. A fost găsit de polițiști abia două zile mai târziu, în apartamentul unui prieten din Capitală.

După ce a fost reținut de polițiști, Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină atât la DrugTest, cât și la analizele de sânge de la INML, a confirmat Libertatea.

„Sunt victima consumului”

Miercuri, 7 octombrie, polițiștii au extins urmărirea penală împotriva tânărului, așa că îl vor cerceta și pentru conducere sub influența drogurilor.

„Tu crezi că sunt surprins? Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, că este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct. Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului. Opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi”, a declarat tânărul, pentru Știrile Pro TV.

În prezent, actorul se află în arest la domiciliu. Toto susține că nu el a provocat accidentul rutier din 14 septembrie și că motivul pentru care a fugit de la fața locului ar avea legătură cu iubita lui, nu cu faptul că ar fi consumat substanțe interzise.

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă va fi găsit vinovat

Avocatul Adrian Cuculis a explicat ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă va fi găsit vinovat de faptele pentru care este urmărit penal.

„Părăsirea locului accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, echivalent cu uciderea din culpă. Dacă ar fi rămas acolo, chiar și băut sau drogat, pedeapsa putea fi mai mică, de 1 până la 5 ani”, a spus Adrian Cuculis.

Potrivit jurnalistei Sonia Simionov, în legislația României, pedepsele nu se adună dacă ai mai multe fapte, ci se execută pedeapsa cea mai mai mare.

