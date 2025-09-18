Cine este Ilinca Amariei, tânăra rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu. Jucătoarea de tenis în vârstă de 23 de ani a fost transportată la spital după accident

Ilinca Amariei, o tenismenă în vârstă de 23 de ani și fostă campioană națională, a fost rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu în cartierul Primăverii din București. Sportiva, legitimată în circuitul profesionist și clasată în prezent pe locul 384 în WTA, a rămas prinsă între fiarele contorsionate, fiind transportată de urgență la spital, însă ulterior ar fi cerut externarea. Iată ce s-a aflat despre Ilinca Amariei!

Tânăra rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu este Ilinca Amariei, o tenismenă în vârstă de 23 de ani, campioană națională și jucătoare în clasamentul WTA. După accident, sportiva a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, dar a cerut externarea.

Cine este Ilinca Amariei, tânăra rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu

O tânără în vârstă de 23 de ani a fost rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, după ce mașina condusă de fiul lui Ilie Dumitrescu s-a ciocnit violent de autoturismul pe care îl conducea sportiva. În urma impactului, ea a rămas prinsă între fiarele contorsionate și a fost transportată de urgență la spital, însă ulterior ar fi cerut externarea.

Este vorba despre Ilinca Dalina Amariei, tenismenă cunoscută în circuitul profesionist, conform GSP.ro. Născută în Iași, sportiva a devenit campioană națională la tenis de câmp și, în anul 2024, a intrat pentru prima dată în top 400 mondial WTA, ocupând acum locul 384.

Recent, ea a participat la turneul W75 Țiriac Foundation Womens Cup de la București, iar în toamna anului trecut a fost convocată în echipa României pentru Billie Jean King Cup, unde a jucat la dublu alături de Mara Gae împotriva jucătoarelor experimentate Shuko Aoyama și Eri Hozum.

Jurnaliștii GSP au încercat să o contacteze pe Ilinca Amariei, însă nu au primit răspuns. În același timp, surse din Brigada Rutieră București au confirmat că ea este persoana rănită în accidentul provocat de actor în cartierul Primăverii din București.

„Eu tot timpul am făcut și altceva pe lângă tenis. Perfecționistă fiind, mi-am dorit mereu note mari la liceu, apoi m-am ambiționat să dau la facultate. Dar, oricât m-am străduit, mi s-a părut prea mult: nu am vrut să fac facultatea doar de dragul de a o face.

(…) Cel mai important mi se pare că am realizat că mâine e nouă zi: indiferent dacă pierzi sau câștigi, soarele răsare în același loc. Nu mai iau totul așa dramatic. Înainte, totul era o dramă! Trebuie să mă bucur mai mult, iar asta mă va ajuta cu siguranță și în joc.

Sunt o fire perfecționistă, iar atunci când lucrurile nu merg bine tind să mă supăr, las capul în pământ. Dacă m-aș bucura mai mult, dacă aș fi mai relaxată, aș lua decizii mai bune și jocul mi-ar fi mai natural”, declara Ilinca Amariei în luna februarie a acestui an, într-un interviu pentru treizecizero.ro, pe durata Transylvania Open.

Cum s-a produs accidentul din cartierul Primăverii, în care a fost implicat fiul lui Ilie Dumitrescu

Accidentul rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu a avut loc duminică, pe data de 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii din București, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a intrat cu mașina într-un autoturism condus de o femeie în vârstă de 23 de ani, care a fost rănită și dusă de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală.

După accident, actorul a fugit, fiind găsit după 48 de ore într-un apartament din apropierea Capitalei. A fost reținut pentru 24 de ore și apoi arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. El este acuzat de părăsirea locului accidentului și consum de droguri.

Procurorii au cerut arestarea lui pentru infracțiunea „de părăsire a locului accidentului”, iar băiatul fostului internațional este anchetat în prezent și pentru consum de cocaină, confirmat de testele de la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML).

