Cât costă cei mai noi pantofi Prada, care seamănă cu opincile tradiționale românești. Designul a creat adevărate controverse: „Din orice unghi te uiți la pantofi, vezi o asemănare clară”

Casa de modă Prada a lansat o pereche de pantofi care a iscat un adevărat val de controverse în mediul online. Și asta pentru că, pe lângă prețul uriaș, perechea de încălțăminte seamănă izbitor cu opincile tradiționale românești.

Prada a creat pantofi de lux ce seamănă cu opincile românești

Prada a lansat o nouă controversă odată cu lansarea celei mai noi pereche de pantofi de lux. Casa de modă pare să fi copiat modelul opincilor tradiționale românești, lucru care a atras rapid atenția specialiștilor în domeniu.

Pagina de Facebook „La Bouse Roumaine” a fost cea care a prezentat situația opincilor românești, transformate într-o veritabilă pereche de pantofi în valoare de 1.150 euro.

„Ne-a fost semnalată o asociere pe care vă invităm să o comentați: pantofi Prada, aparent inspirați de opinci. Opincile nu sunt doar românești, ele se regăsesc în întreaga zonă balcanică. Ce opinie aveți? Așteptăm răspunsurile voastre. Cu doar două luni în urmă, brandul italian a fost în centrul unei campanii împotriva aproprierii culturale venite din partea artizanilor indieni, care l-au acuzat că a copiat fără permisiune designul sandalelor Kolhapuri. În final, Prada și-a cerut scuze și a trimis o echipă de negociere în India; rămâne de văzut dacă va urma o colaborare reală sau doar declarații oficiale”, au spus cei de la „La blouse roumaine”.

Ce spun experții despre pantofii Prada

La rândul lui, Adrian David, profesor de istorie, creator de opinci și fondatorul unui muzeu tradițional în Avrig, spune că opincile românești și pantofii Prada au multe puncte comune.

„Uitându-mă la cele două fotografii, eu zic că este o asemănare destul de clară. Eu așa văd, vârful pantofilor clar seamănă cu vârful opincii. Și bulgarii, spre exemplu, au opinci, ca mai toate țările din Balcani, însă la ei diferă vârful. Aici pare inspirat din zona României. Pe urmă, pintenul din spate este similar. Aș spune că din orice unghi te uiți la pantofi vezi o asemănare clară cu opinca noastră românească. Seamăna ca formă cât și coloristică”, a explicat Adrian David, citat de Libertatea.

Anul trecut, pe pagina de Facebook a comunității online „La blouse roumaine” a fost făcută o sesizare privind folosirea unei cămăși inspirate de ia tradițională din Mărginimea Sibiului, fără menționarea originii, de către casa de modă Louis Vuitton. La momentul respectiv a fost lansată o campanie prin care se cerea ca piesele să fie scoase din colecție până la „creditarea originii”.

Sursă foto: Facebook / La Blouse Roumaine

