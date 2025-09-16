Filmul Netflix care a devenit obsesia românilor la începutul toamnei. Toată lumea vorbește despre el

Toamna, anotimpul când frunzele se îngălbenesc și încep să cadă, când aerul devine mai rece și te face să îți dorești o cană de ciocolată caldă, o pătură și câteva ore petrecute pe canapea, vine și cu un film ideal pentru această perioadă. „Parisul greșit” a avut premiera pe Netflix în urmă cu câteva zile, iar acum a devenit o adevărată obsesie pentru români.

Filmul Netflix de care românii sunt obsedați

Netflix a început toamna în forță, cu o serie de filme care au cucerit iremediabil românii. Iar una din producțiile intrate de curând pe platforma de streaming a ajuns rapid pe primul loc al celor mai vizionate pelicule și pare să rămână acolo în perioada următoare.

Este vorba despre „Paris greșit”, o comedie romantică, care a avut premiera pe Netflix pe data de 12 septembrie.

Este povestea unei tinere care se înscrie la o emisiune matrimonială crezând că se desfășoară în Paris, Franța, însă de fapt este în Paris, Texas. Fata pune la cale un plan pentru a fi eliminată, până când sentimentele neașteptate față de burlacul din emisiune (Pierson Fodé) îi complică situația.

Topul celor mai vizionate filme de pe Netflix România

Majoritatea filmelor aflate în top săptămâna aceasta sunt noi intrate pe Netflix, însă există și o peliculă care a ocupat locul 1 timp de câteva săptămâni și care a coborât, de data aceasta, pe poziția 5, rămânând totuși în preferințele abonaților.

Locul 2 – Contractorul

Retras forțat din activitate și plin de datorii, un fost specialist militar acceptă o misiune riscantă, dar bănoasă, însă devine peste noapte o țintă internațională.

Producția, care îl are în rol principal pe Chris Pine, a apărut în cinematografe în 2022, iar acum a revenit printre preferințele românilor, pe Netflix.

Din distribuție mai fac parte Ben Foster, Gillian Jacobs și Eddie Marsan

Locul 3 – Sirenele

„Sirenele” Andrei Gogan fac furori pe Netflix, unde au ajuns pe poziția a treia a topului celor mai vizionate filme.

Filmul prezintă povestea a trei adolescente împovărate de secretul că sunt sirene și care fug de vânători, în căutarea unei insule mitice unde speră să poată renunța la cozi.

Andra Gogan, Daria Meluță, Anca Sigartău, Ștefan Iancu, Constantin Cotimanis și George Piștereanu fac parte din distribuția peliculei adresată adolescenților.

Crazy / Beautiful

Un licean în ultimul an visează să devină pilot militar, dar se îndrăgostește de o colegă de clasă cu bani și probleme, a cărei nesăbuință în zădărnicește aspirațiile.

Kirsten Dunst și Jay Hernandez au rolurile principale ale celor doi adolescenți de care fiecare se va îndrăgosti.

Locul 5 – Fetele K-Pop la vânătoare de demoni

Când nu au concerte pe stadioane pline, superstarurile K-pop Rumi, Mira și Zoey își folosesc identitățile secrete de vânători de demoni pentru a-și proteja fanii de o amenințare supranaturală omniprezentă. Împreună, trebuie să înfrunte cel mai mare dușman al lor de până acum, o trupă rivală irezistibilă de demoni deghizați.

Filmul a devenit o adevărată obsesie pentru abonații Netflix, acesta rămânând în top încă de la lansarea sa, pe 20 iunie.

Sursă foto: Netflix

