George Burcea, realizare uriașă pe plan profesional. Filmul în care are rol principal a primit un trofeu important

Dacă pe plan personal nu pare să aibă prea mult noroc, George Burcea se poate mândri cu realizările sale pe plan profesional. Filmul românesc „Miorița. De la început” (titlu internațional: Miorita. From the Beginning), regizat de Călin Coman, în care actorul are rol principal, a câștigat trofeul pentru Best First-Time Filmmaker Feature Film în cadrul ediției din 2026 a Barcelona Indie Festival.

George Burcea, de la agonie la extaz

George Burcea (38 ani) pare să fi hotărât să lase în urmă dezamăgirile de pe plan sentimental, după divorțul de Andreea Bălan și despărțirea de Viviana Sposub, și să se concentreze asupra carierei sale. Actorul a obținut un rol principal în filmul „Miorița. De la început”, peliculă care, de curând, a primit un trofeu important.

„Miorița. De la început” (titlul internațional: Miorița. From the Beginning) este un proiect ambițios de cinema independent, realizat fără sprijin financiar de la stat (CNC), fiind finanțat integral din surse private și prin entuziasmul echipei.

Filmul, regizat de Călin Coman, este o reinterpretare modernă a baladei populare. Nu este o adaptare literală, ci mai degrabă o explorare a temelor de trădare, destin și natura umană, plasată într-un context vizual și narativ contemporan. Regizorul a descris proiectul ca pe un pariu personal, filmat pe parcursul a doi ani cu un buget restrâns, de aproximativ 50.000 de euro.

George Burcea joacă un rol central în filmul „Miorița. De la început”. Actorul îi dă viață personajului Ungureanu, unul dintre cei trei ciobani care se confruntă cu un destin profund în Munții Carpați, într-o reinterpretare dramatică a mitului mioritic.

Burcea a fost foarte activ în promovarea proiectului, descriind experiența ca pe o muncă intensă de doi ani alături de o echipă mică („super heroes”), cu un buget limitat, filmările având loc în locații precum Șiria, Jina (Sibiu) sau Roca Brună.

Cine face parte din distribuția filmului „Miorița. De la început”

George Burcea joacă alături de Victor Emanuel Manovici și Victor Țăpeanu, formând trioul principal de protagoniști.

Acțiunea a fost filmată în decoruri naturale spectaculoase: Șiria, Jina (Sibiu) și Roca Brună. Echipa a reconstruit integral o căsuță adusă din Apuseni pentru decor.

Înainte de a ajunge la publicul larg din România, filmul a parcurs un circuit de festivaluri indie, culminând cu succesul de la Barcelona Indie Festival 2026, unde a câștigat premiul pentru „Cel mai bun film de debut (Best First-Time Filmmaker Feature Film)”. Juriul a apreciat în mod special capacitatea echipei de a obține o estetică vizuală de înaltă calitate cu resurse financiare limitate.

Momentan, filmul își continuă parcursul în festivaluri. Premiera în cinematografele din România sau pe platformele de streaming este așteptată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Sursă foto: Instagram

