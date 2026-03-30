Actrița Mary Beth Hurt a murit la vârsta de 79 de ani

Actrița americană Mary Beth Hurt, nominalizată de trei ori la Premiile Tony și apreciată pentru rolurile sale din teatru și film, a murit la vârsta de 79 de ani. Decesul a avut loc sâmbătă, 28 martie, într-un centru de îngrijire din Jersey City, după o luptă de zece ani cu boala Alzheimer.

Fiica ei, Molly Schrader, a anunțat vestea într-o postare emoționantă pe Instagram, iar soțul actriței, regizorul și scenaristul Paul Schrader, a confirmat informația pentru The Hollywood Reporter.

„Am pierdut-o pe mama după o luptă de zece ani”

Molly Schrader a publicat o fotografie din copilărie alături de mama ei și a transmis un mesaj profund emoționant: „Ieri dimineață am pierdut-o pe mama, Mary Beth, din cauza Alzheimerului, după o luptă de zece ani cu boala. A fost actriță, soție, soră, mamă, mătușă, prietenă, și a dus toate aceste roluri cu grație și o blândețe puternică. Deși suntem în doliu, ne consolează gândul că nu mai suferă și că s-a reunit în pace cu surorile ei.”

Mary Beth Hurt fusese diagnosticată cu Alzheimer în 2015, iar în 2023 Paul Schrader dezvăluia că actrița fusese mutată într-un centru specializat de îngrijire: „Am început să realizez că nu o vom mai putea îngriji noi.”

De la Iowa la Broadway: începuturile unei cariere impresionante

Născută în 1946 în Marshalltown, Iowa, sub numele Mary Beth Supinger, actrița spunea că pasiunea pentru scenă a apărut încă din copilărie. „Cred că m-am născut actriță”, declara ea în 2010 pentru Theatrelife.com. „Întotdeauna făceam spectacole și îmi puneam surorile și prietenii să joace în ele.”

A studiat arta dramatică la Universitatea din Iowa, apoi s-a mutat la New York pentru programul de actorie al NYU, pe care l-a absolvit în 1971. Un an mai târziu s-a căsătorit cu actorul William Hurt, al cărui nume l-a purtat până la divorțul lor din 1982.

Debutul pe Broadway a venit în 1974, în „Love for Love”, urmat de „The Rules of the Game” și „Trelawny of the ‘Wells’”, pentru care a primit prima nominalizare la Tony. În anii petrecuți la New York, s-a apropiat de Glenn Close, care avea să-i devină cea mai bună prietenă. „Era atât de talentată, atât de originală… și toți bărbații roiau în jurul ei”, își amintea Close într-un interviu din 2020.

Nominalizări, filme de referință și colaborări cu mari regizori

Mary Beth Hurt a primit alte două nominalizări la Tony pentru „Crimes of the Heart” (1981) și „Benefactors” (1985). Debutul în film a venit în 1978, în „Interiors”, regizat de Woody Allen, rol pentru care a fost nominalizată la BAFTA.

A urmat o serie de producții importante: „Chilly Scenes of Winter” (1979), „A Change of Seasons” (1980) și „The World According to Garp” (1982), unde a jucat alături de Glenn Close, Robin Williams și John Lithgow. The New York Times a descris-o atunci drept „excelentă”.

În 1983 s-a căsătorit cu Paul Schrader, cu care a avut doi copii, Molly și Sam. A colaborat cu soțul ei în filme precum „Light Sleeper” (1992) și „Affliction” (1997), unde a jucat alături de Nick Nolte. A apărut și în producții precum „The Age of Innocence”, „Six Degrees of Separation”, „Autumn in New York”, „The Exorcism of Emily Rose” și „Young Adult”. Pe micul ecran, a avut roluri în „Law & Order” și „Law & Order: Special Victims Unit”.

O actriță discretă, care a ales să nu devină superstar

Deși talentul ei era recunoscut, Mary Beth Hurt nu a urmărit niciodată statutul de vedetă. Într-un interviu din 1989 pentru The New York Times, spunea deschis: „Îmi place să nu lucrez. Am tot ce vreau, tot ce am nevoie. Paul și copiii sunt cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat.”

Actrița recunoștea și că nu era atrasă de presiunea rolurilor principale: „Nu sunt sigură că mi-ar plăcea responsabilitatea de a duce un spectacol în spate.” În plus, considera că multe dintre rolurile primite nu aveau substanță: „50% dintre rolurile de film care mi se ofereau nu aveau nimic interesant.”

Despre Broadway spunea că este un loc dificil pentru actori: „Nu poți trăi din asta… Nu cânt, nu pot face musicaluri. Singura modalitate de a trăi din teatru este pe Broadway. Și e o situație teribilă. Broadway are nevoie de piese non-musical.”

Mary Beth Hurt lasă în urmă o carieră de peste patru decenii, marcată de roluri memorabile și de o prezență scenică apreciată de critici și colegi de breaslă, dar și o familie îndurerată, pe soțul ei Paul Schrader și pe cei doi copii ai lor, Molly și Sam.

Foto – Profimedia

