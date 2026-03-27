Muzicianul Dash Crofts, unul dintre membrii emblematici ai duetului „Seals & Crofts", a murit la 87 de ani

Raluca Vițu
Actualizat 27.03.2026, 12:20

Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Dash Crofts, unul dintre membrii emblematici ai duetului Seals & Crofts, cunoscut pentru hituri precum „Summer Breeze” și „Diamond Girl”.

Artistul s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, din cauza unei insuficiențe cardiace. Familia a confirmat vestea într-o declarație emoționantă, iar colegi și fani din întreaga lume i-au adus un ultim omagiu.

Familia a confirmat decesul

Într-un mesaj transmis către USA TODAY, familia lui Dash Crofts a vorbit despre moștenirea spirituală și artistică pe care muzicianul o lasă în urmă.

„Cu tristețe și recunoștință, îl plângem pe un om a cărui bunătate, compasiune remarcabilă și voce frumoasă și tandră au ridicat atâtea suflete din întreaga lume”, au transmis apropiații. „Ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru valul de dragoste și sprijin pe care l-am primit din întreaga lume și îi celebrăm și onorăm moștenirea de slujire a omenirii.”

Reacțiile emoționante ale apropiaților

Louie Shelton, producător și colaborator apropiat al duetului Seals & Crofts, a fost printre primii care au reacționat public.

„Trist să aud că dragul nostru frate și partener în muzică a trecut astăzi în neființă”, a scris acesta pe Facebook, alături de o fotografie alb-negru a artistului. „Trimit dragoste și rugăciuni familiei sale și numeroșilor săi fani. R.I.P. fratele meu… Dash Crofts.

De la baterist la star internațional: începuturile unei cariere legendare

Dash Crofts și-a început cariera ca baterist, înainte de a-l întâlni pe saxofonistul Jim Seals. Cei doi au cântat împreună în trupa rock The Champs, apoi în Glen Campbell and the GCs și The Dawnbreakers. În 1969, au format Seals & Crofts, proiectul care avea să îi transforme în figuri marcante ale soft rock-ului american.

Trupa a cunoscut succesul în anii ’70, lansând hituri care au rămas în istoria muzicii. Albumul „Summer Breeze” din 1972 a fost un punct de cotitură, fiind certificat cu aur și depășind ulterior două milioane de exemplare vândute. Piesa titulară a ajuns pe locul 6 în Billboard Hot 100 și a fost reinterpretată de frații Isley.

Au urmat albumele „Diamond Girl” și „Unborn Child”, ambele cu vânzări de peste jumătate de milion de copii. „Unborn Child” a stârnit controverse, deoarece piesa principală exprima poziția anti-avort a celor doi muzicieni, după decizia Curții Supreme în cazul Roe v. Wade.

Crofts și Seals au fost adepți ai Credinței Baháʼí, religie descoperită în perioada în care cântau cu Dawnbreakers. Credința lor se regăsea adesea în versurile pieselor, prin referințe la scrierile baháʼí, iar cei doi obișnuiau să discute despre spiritualitate cu fanii după concerte.

Ultimele decenii: retrageri, reuniuni și un ultim album

Trupa s-a destrămat în 1981, însă cei doi artiști s-au reunit temporar între 1989 și 1992. În 2004, au revenit pentru a lansa ultimul lor album, „Traces”. Jim Seals, partenerul muzical al lui Crofts timp de decenii, a murit în 2022, după o boală cronică.

Dash Crofts rămâne în memoria publicului ca una dintre vocile definitorii ale soft rock-ului american. Muzica sa, încă ascultată și reinterpretată, continuă să inspire generații întregi. Moartea sa marchează sfârșitul unei ere, dar și celebrarea unei vieți dedicate artei, credinței și umanității.

