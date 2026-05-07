Jesse Hector, pionier al rock-ului britanic și liderul trupei „Hammersmith Gorillas”, a murit la 78 de ani

Lumea muzicii rock din Marea Britanie este în doliu după anunțul trecerii în neființă a lui Jesse Hector, o figură cult a cărei influență a depășit cu mult succesul comercial de masă. Avea 78 de ani.

Născut în Kilburn, Hector a fost mai mult decât un simplu muzician; a fost un simbol al autenticității și al spiritului rebel care a definit Londra anilor ’60 și ’70. De la începuturile sale ca adolescent Mod și până la statutul de naș al proto-punk-ului, Jesse Hector a rămas fidel unei estetici brute, fiind recunoscut instantaneu datorită perciunilor săi proeminenți și energiei inegalabile de pe scenă.

De la spiritul Mod la sunetul sălbatic al trupei Crushed Butler

În anii ’60, în timp ce restul Londrei se lăsa cucerit de psihedelic, Jesse Hector păstra vie flacăra culturii Mod (modernism – o subcultură de tineret extrem de influentă, apărută în Marea Britanie la sfârșitul anilor ’50 și care a atins apogeul în anii ’60) , fiind atras iremediabil de R&B-ul „brut” și de rock-ul primitiv. Această pasiune s-a materializat în proiectul Crushed Butler, un trio care a devenit rapid o forță în cluburile londoneze.

Deși compozițiile lor erau scurte și pline de o ferocitate rară pentru acea vreme, trupa nu a reușit să obțină sprijinul unei mari case de discuri, rămânând o nestemată ascunsă a arhivelor muzicale. Impactul lor a fost însă unul seismic pentru cunoscători, punând bazele a ceea ce urma să devină explozia punk de mai târziu

Hammersmith Gorillas și anticiparea revoluției punk

După diverse experimente muzicale, Hector și-a găsit consacrarea definitivă alături de Hammersmith Gorillas. Stilul lor, un „pub rock” amplificat la maximum, este considerat de critici drept precursorul punk-ului britanic, anticipând acest gen cu o jumătate de deceniu.

Trupa a devenit un punct de reper în underground-ul londonez, reușind să atragă atenția prin interpretări memorabile, precum coverul piesei „You Really Got Me” a celor de la The Kinks, lansat sub egida Penny Farthing, înainte de a se alătura label-ului Chiswick.

Moștenirea unui artist „Message To The World”

De-a lungul carierei sale, Jesse Hector a lansat o serie importantă de discuri single, însă singurul album de studio complet al trupei sale, intitulat simbolic „Message To The World”, a văzut lumina zilei în anul 1978. Viața sa plină de culori și atitudinea intransigentă față de arta sa au fost documentate în 2008 de regizoarea Caroline Catz.

Anunțul decesului său a fost confirmat oficial prin intermediul canalelor de comunicare asociate acestui documentar, marcând sfârșitul unei ere pentru fanii care l-au văzut ca pe un erou neîmblânzit al rock-and-roll-ului.

„O figură cult a underground-ului londonez”, așa cum este descris în cronicile vremii, Jesse Hector lasă în urmă o discografie care continuă să inspire generațiile noi de muzicieni aflați în căutarea unui sunet pur, lipsit de artificii comerciale. Prin dispariția sa, Marea Britanie pierde unul dintre ultimii gardieni ai spiritului rock primitiv.

