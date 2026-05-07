Actrița Beanie Feldstein este însărcinată pentru prima dată. „Vine curând!”

Actrița Beanie Feldstein a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată. Vedeta în vârstă de 32 de ani, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Booksmart” și „Lady Bird”, a împărtășit marea noutate printr-o serie de fotografii emoționante publicate pe rețelele sociale, alături de partenera sa de viață, producătoarea Bonnie-Chance Roberts.

Anunțul vine la aproape trei ani de la nunta lor spectaculoasă, marcând începutul unui nou capitol pentru unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din industria cinematografică.

Un anunț creativ și plin de stil pe rețelele sociale

Feldstein și Roberts au ales un mod inedit de a confirma sarcina, postând o serie de imagini în care radiază de fericire. Într-una dintre fotografii, Beanie apare într-o rochie roz din dantelă, în timp ce soția sa îi atinge protector burtica. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de un tort alb decorat cu fundițe roz, pe care stătea scris mesajul „B+B fac un bebeluș!”.

Cele două au adăugat o notă ludică descrierii postării, făcând referire la originile britanice ale lui Bonnie prin textul „Un Beanie Baby ediție limitată Scouse vine curând!”, referință la dialectul specific zonei Liverpool din care provine Roberts.

De la platourile de filmare la o familie în creștere

Povestea de dragoste dintre cele două a început în 2018, în Marea Britanie, în timpul pre-producției filmului „How to Build a Girl”. Ceea ce a pornit ca o colaborare profesională s-a transformat rapid într-o relație profundă, culminând cu o nuntă ca în povești organizată în Hudson Valley în mai 2023. Evenimentul, care a avut o tematică de tabără de vară, a reunit numeroase celebrități, precum Sarah Paulson, Ben Platt și fratele actriței, Jonah Hill.

Despre legătura lor specială, Beanie declara cu entuziasm după logodna din 2022 că Bonnie este persoana care îi aduce o fericire dincolo de limitele imaginabilului. „Mă faci mai fericită decât credeam că este posibil. Te iubesc”, scria actrița la acea vreme, confirmând soliditatea relației lor.

O nuntă de neuitat și viziunea lor despre viitor

Reflectând asupra momentului în care și-au unit destinele, Beanie a vorbit adesea despre locația nunții lor, Cedar Lakes Estate, descriind locul drept spațiul lor de liniște și bucurie. Pentru ziua cea mare, ambele mirese au ales ținute create de casa de modă Gucci, Feldstein optând pentru o rochie cu aer vintage care îmbina tradiția cu modernitatea.

„Se simte aproape de parcă ar fi luat o rochie de acum o sută de ani și au restaurat-o, fiind în același timp remarcabil de modernă și proaspătă”, mărturisea ea într-un interviu pentru revista Vogue. Aceeași viziune care îmbină respectul pentru valorile clasice cu dorința de a trăi prezentul pare să ghideze acum și tranziția lor către rolul de părinți, o veste care a fost primită cu mii de mesaje de felicitare din partea fanilor și a colegilor de breaslă.

Foto – Instagram

