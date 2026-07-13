Shaina Hurley va deveni din nou mamă. Vedeta Netflix este însărcinată

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Shaina Hurley, cunoscuta vedetă în vârstă de 36 de ani din reality-show-ul de succes „Love Is Blind”, a anunțat că este însărcinată și așteaptă al doilea ei copil alături de soțul său, Christos Lardakis. Această veste minunată vine din rândul celebrităților internaționale și aduce multă speranță în inimile fanilor.

Noua sarcină este privită ca o adevărată binecuvântare, având în vedere momentele extrem de dificile prin care cuplul a trecut în timpul primei sarcini, când Shaina a fost diagnosticată cu o boală nemiloasă.

O bucurie imensă după o perioadă de grele încercări

Pentru cei doi soți, vestea că își vor mări familia reprezintă un moment extrem de emoționant și plin de semnificație. Trecutul marcat de probleme medicale grave a făcut ca această nouă etapă din viața lor să fie prețuită la o intensitate mult mai mare. Viitorii părinți și-au exprimat fericirea printr-un mesaj profund și plin de recunoștință.

„Inimile ne sunt atât de pline în timp ce ne pregătim să primim încă un copil dulce în familia noastră. După todo ce am traversat în timpul ultimei mele sarcini, în special diagnosticul neașteptat de cancer, această perioadă pare și mai prețioasă”, au mărturisit cei doi soți în exclusivitate pentru publicația People.

Această a doua sarcină vine să întregească o familie care a învățat să nu lase nicio clipă de fericire să treacă neobservată. Noul bebeluș se va alătura fratelui său mai mare, Yiorgos, un băiețel în vârstă de doi ani care a venit pe lume în februarie 2024.

Credința și speranța care au ghidat cuplul în momentele critice

Shaina Hurley și partenerul ei de viață nu au ascuns niciodată faptul că spiritualitatea și recunoștința au fost pilonii lor de susținere în momentele în care viitorul părea incert. Ei au dorit să sublinieze cât de importanți au fost acești factori în parcursul lor emoționant de până acum.

„Nu luăm niciun moment de-a gata. Suntem incredibil de recunoscători Domnului pentru credincioșia Lui, pentru mila Lui și pentru darul de a ne mări familia. Ce binecuvântare este deja această mică viață”, au continuat aceștia, arătându-și optimismul cu privire la viitor.

Citeşte şi: Adi Vasile și Delia Tudose s-au despărțit. Cei doi urmau să se căsătorească

Citeşte şi: Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit religios într-un decor de poveste: „În curte la mama”. Mirii și invitații au dansat desculți la apus de soare

Citeşte şi: Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au tăiat moțul fiului cel mic. Ce a ales Landon de pe tăviță: „Așa tată, așa fiu”

Cuplul își amintește și acum cu nostalgie de primele clipe în care au devenit părinți, un moment care le-a schimbat definitiv existența. La nașterea primului lor fiu, aceștia declarau că totul a fost o experiență extraordinară, simțindu-se extrem de împăcați și dornici să savureze fiecare secundă alături de micuțul lor pe care l-au numit, încă de atunci, un copil-miracol.

Lupta secretă cu cancerul în timpul primei sarcini

Dincolo de fericirea afișată pe ecrane, Shaina a ascuns o dramă uriașă în perioada în care era însărcinată pentru prima dată. Când se afla în doar câteva luni de sarcină, lumea i s-a prăbușit în urma unui control medical de rutină, când a primit diagnosticul crunt de cancer de col uterin.

Imediat după ce a reușit să aducă pe lume un băiețel perfect sănătos, vedeta de televiziune a început o cursă contra cronometru pentru propria viață. Ea a fost supusă unor intervenții chirurgicale complexe, numite conizații cu bisturiu rece, menite să curețe țesutul afectat și să determine extinderea bolii. După o primă încercare eșuată și o a doua intervenție chirurgicală suferită la o distanță de șase săptămâni, minunea s-a produs.

„Din luna iunie, am scăpat în sfârșit de cancer”, anunța Shaina Hurley plină de ușurare, în toamna anului 2024, după ce medicii i-au confirmat că tratamentele au dat roade și că este complet vindecată.

O poveste de dragoste salvată din mijlocul furtunii

Parcursul amoros al Shainei Hurley a fost urmărit de milioane de oameni prin intermediul platformei Netflix, acolo unde în timpul sezonului al doilea din „Love Is Blind” a încercat să își găsească jumătatea. După mai multe relații eșuate în cadrul show-ului și o logodnă ruptă, Shaina și-a găsit liniștea în brațele lui Christos Lardakis.

Cei doi au avut o relație discretă timp de un an înainte de a se căsători, oficializându-și legătura mai întâi printr-o ceremonie simplă la starea civilă în iulie 2022, urmată de o nuntă ca în povești în Vouliagmeni, Grecia. Prietenii apropiați ai cuplului au confirmat mereu că Christos a fost cel care i-a oferit stabilitate vedetei, fiind sprijinul ei de neclintit în toate momentele grele, transformându-se dintr-un partener de viață într-un adevărat protector în fața tuturor problemelor.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News