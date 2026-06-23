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Antreprenoarea Codie Sanchez este însărcinată pentru prima dată, la 39 de ani. „M-am rugat pentru acest copil așa cum nu m-am mai rugat pentru nimic în viața mea!”

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Codie Sanchez, cunoscuta antreprenoare și directoare executivă a platformei financiare Contrarian Thinking, traversează cea mai emoționantă perioadă din viața sa. La vârsta de 39 de ani, femeia de afaceri a anunțat că este însărcinată în 16 săptămâni și urmează să aducă pe lume primul ei copil în luna decembrie a acestui an.

Dincolo de imaginea publică de femeie puternică și independentă, Codie a dezvăluit că drumul spre maternitate, parcurs alături de soțul ei, Chris Petkas, a fost marcat de încercări profunde, lacrimi și proceduri medicale epuizante, ținute departe de ochii lumii.

Forța brută nu funcționează în fața naturii

Obișnuită să controleze fiecare aspect al afacerilor sale și să găsească soluții pentru orice problemă, antreprenoarea a trebuit să accepte că vulnerabilitatea face parte din procesul de a deveni mamă. Timp de trei ani, viața ei s-a împărțit între conferințe de succes și realitatea dură a tratamentelor hormonale.

„A durat trei ani, iar cea mai mare parte s-a petrecut acolo unde nimeni nu putea vedea. Fertilizare in vitro, nenumărate ferestre de oportunitate ratate și un istoric familial de pierderi de sarcini care m-a învățat de devreme cât de fragil este totul”, a mărturisit Codie Sanchez. „Toată viața mea, eu am fost cea care a gestionat lucrurile, cea care nu are nevoie de ajutor. Sarcina a fost singurul lucru pe care nu l-am putut obține prin forță brută. A trebuit să învăț cum să cer ajutor și cum să-mi doresc ceva ce s-ar putea să nu primesc niciodată.”

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În spatele ecranelor și al clipurilor motivaționale despre afaceri s-a ascuns o suferință pe care multe femei o trăiesc în singurătate. Codie a dorit ca prin povestea ei să transmită un mesaj puternic de solidaritate.

„Nu vedeți partea în care sunt pe jos, cu o seringă în mână. Nu vedeți partea în care ratez perioada fertilă. Nu vedeți partea în care trebuie să-i cer cuiva să mă țină pur și simplu în brațe, pentru că nu pot face asta singură”, a continuat ea.

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„Voi vedeți doar partea în care postez un videoclip despre cum să construiești o afacere. Așa că acest mesaj este pentru toate mamele care au fost nevoite să treacă prin dificultăți, pentru toate cele care încă încearcă și pentru toate cele pentru care nu a mers niciodată. Vă înțeleg.

O bucurie umbrită de temeri și un secret bine păstrat

Aflarea veștii a venit într-un moment de maximă epuizare psihică, chiar când Codie se pregătea pentru un nou eșec. Reacția soțului ei a fost de-a dreptul copleșitoare, deși au ales să păstreze tăcerea o perioadă pentru a se proteja reciproc.

„A răspuns auzindu-se dintr-o cameră plină cu alte o sută de oameni și i-am văzut ochii umplându-se de lacrimi în timp ce se lupta să-și păstreze fața nemișcată”, își amintește ea. „Bietul de el, un lucru atât de uriaș exploda în interiorul lui în timp ce stătea în mijlocul unei mulțimi care nu avea nicio idee. Am păstrat secretul doar pentru noi doi timp de câteva săptămâni după aceea. Trei ani de dorință, deveniți în sfârșit realitate, și niciun suflet din lume nu știa în afară de noi. După tot ce s-a întâmplat, am avut nevoie ca acest moment să fie doar al nostru pentru puțin timp, înainte de a aparține oricui altcuiva.”

Chiar și acum, când sarcina a evoluat frumos, traumele din trecut o fac pe Codie să rămână extrem de precaută.

„Când ai văzut-o pe mama ta pierzând copii, când tu însăți ai pierdut unul, când ai crescut vizitând un mormânt mititel chiar de ziua de naștere a surorii tale, un test pozitiv nu pare o linie de sosire. Pare doar începutul unui proces în care speri cu mare precauție”, a explicat antreprenoarea. „Ceea ce a însemnat, de fapt, a fost permisiunea de a crede că de data asta am putea fi noi cei norocoși. M-am rugat pentru acest copil așa cum nu m-am mai rugat pentru nimic în viața mea.”

„Simptomele m-au adus rapid cu picioarele pe pământ!”

Trecerea de la statutul de femeie de afaceri axată pe productivitate la cel de viitoare mamă a adus provocări fizice neașteptate, care au forțat-o pe Codie să încetinească ritmul.

„Simptomele m-au adus rapid cu picioarele pe pământ. De fapt, a trebuit să-i spun echipei mele că îmi cer scuze anticipat dacă sunt morocănoasă sau dacă adorm brusc în mijlocul unei zile de lucru”, a recunoscut ea.

„Am subestimat sincer cât de greu este să conduci o afacere și să fii însărcinată în același timp. Mi-am construit o carieră pe capacitatea de a munci mai mult decât oricine, iar propriul meu corp s-a uitat la mine și mi-a spus: nu astăzi, doamnă.”

Dincolo de schimbările fizice și de poftele intense de mâncare mexicană pe care a ales să nu le mai combată, cea mai mare bucurie a antreprenoarei este să își vadă partenerul în rolul de părinte. Cuplul a decis să nu afle sexul copilului până la naștere, dorind să păstreze o notă de magie, iar Codie are numai cuvinte de laudă pentru soțul ei.

„Timp de trei ani, a trebuit să facă cel mai greu lucru din lume pentru un astfel de bărbat: să stea deoparte și să mă privească ducând o povară pe care el nu o putea repara. Ar fi luat fiecare injecție, fiecare frică, fiecare zi rea de la mine dacă ar fi putut”, a declarat ea cu emoție.

„Acum, în sfârșit, are ocazia să reverse toată acea stabilitate, toată acea consecvență, toată acea protectivitate feroce îndreptată către o singură persoană micuță. Știu deja exact ce fel de tată va fi – genul care este acolo, de fiecare dată, fără excepție.

Abia aștept să-mi văd copilul crescând convins, până în măduva oaselor, că tatăl lui va fi mereu acolo pentru el, iar eu voi avea un loc în primul rând la acest spectacol. Aceasta este partea de care sunt cel mai entuziasmată.”

Foto – Instagram

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