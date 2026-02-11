Soția lui Nick Viall, însărcinată cu gemeni după ce a pierdut trei sarcini: „Bebelușii noștri curcubeu sunt în sfârșit gata să ni se alăture”

Nick Viall și soția sa, Natalie Joy, au anunțat zilele trecute că așteaptă gemeni, după ce aceasta a pierdut, în 2025, trei sarcini. Cei doi mai au o fetiță, River, în vârstă de 2 ani.

Natalie Joy, însărcinată cu gemeni

Natalie Joy, soția lui Nick Viall, cunoscut pentru show-ul de televiziune „The Bachelor”, este însărcinată cu gemeni, iar vestea aduce o rază de lumină după un an dificil. După trei avorturi spontane în 2025, cei doi au anunțat cu bucurie că familia lor se va mări, iar fetița lor de doi ani, River, va deveni soră mai mare.

„Bebelușii noștri curcubeu sunt în sfârșit gata să ni se alăture și de data aceasta sunt GEMENI”, au scris Nick și Natalie pe Instagram.

Anunțul a fost însoțit de imagini emoționante de familie: Joy cu burtica vizibilă, purtând o cămașă de mătase descheiată, River îmbrăcată într-un pulover cu mesajul „Sora cea Mare” și Viall ținându-și fetița în brațe, alături de ecografii.

Cei doi au descris viitorii lor copii ca fiind „bebeluși curcubeu”. Acest termen este folosit pentru a descrie un copil care vine după o pierdere de sarcină, simbolizând speranța și bucuria care urmează unei perioade dificile.

„Bebelușii curcubeu sunt o binecuvântare, un miracol care ajută părinții să-și regăsească echilibrul și fericirea”, explică Joy.

Nick Viall, despre sarcinile suferite de soția lui

Într-un episod al podcastului său, „The Viall Files”, difuzat în august 2025, Nick a vorbit deschis despre pierderile suferite de soția lui.

„Au fost momente extrem de grele pentru noi, dar am încercat să rămânem puternici unul pentru celălalt”, a afirmat el.

La scurt timp după aceea, Natalie le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit: „Am profitat de această săptămână trecută pentru a mă recupera fizic și pentru a primi sprijin din partea oamenilor mei dragi”.

Nick Viall, în vârstă de 45 de ani, este cunoscut nu doar pentru cariera sa în televiziune, ci și pentru podcastul său de succes, „The Viall Files”, care a adunat peste 100 de milioane de vizualizări. Nominalizat la premiul People’s Choice în 2020 și inclus în top 10 podcasturi de relații din 2019, acesta oferă sfaturi autentice despre relații și întâlniri.

În plus, Nick este și autorul bestseller-ului „Don’t Text Your Ex Happy Birthday: And Other Advice on Love, Sex, and Dating”, lansat în 2022 și apreciat de publicații precum The New York Times și Glamour.

Natalie Joy, în vârstă de 27 de ani, este creatoare de conținut și o prezență activă pe rețelele de socializare, fiind o inspirație pentru mii de femei din întreaga lume.

