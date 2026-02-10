Rică Răducanu are un viciu de care mulți români suferă. De multe ori a rămas fără niciun ban: „E boală pe viață. Nu te poți abține”

Rică Răducanu a vorbit despre viciul care i-a pus stăpânire pe viață și care l-a lăsat în repetate rânduri fără bani în buzunar. Fostul star al Rapidului, în vârstă de 79 de ani, a vorbit deschis despre această „boală”.

Rică Răducanu, dependent de păcănele

Rică Răducanu nu poate renunța la păcănele, deși nu stă deloc bine cu banii. El mărturisește că soția lui este cea care îi aduce echilibru și îl ajută să nu rămână fără bani.

El spune că ar vrea să renunțe, însă nu poate.

Citește și: Povestea copilăriei lui Rică Răducanu, marcată de divorțul părinților. Tatăl l-a furat din brațele mamei: „A plecat în armată și n-a mai venit”

„Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar!

Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri.

Citește și: Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri”

De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, a spus Rică Răducanu pentru Click.

Ce pensie încasează

Rică Răducanu are o pensie lunară de 2000 de lei, bani care ajung la soția lui, pentru că aceasta se ocupă de finanțele casei.

Rică Răducanu are o pensie lunară de 2000 de lei, sumă gestionată de soția acestuia. „Nu mai iau eu pensia, o ia soția, ea știe cel mai bine cum să achite tot, facturile și să ne rămână și de mâncare, de medicamente. Nici nu știu dacă mi-au mai mărit pensia, la un moment dat aveam vreo 2.000 de lei, apoi nevasta nu a mai vrut să-mi spună.

Citește și: Rică Răducanu mătură și spală pe jos, la localul din Neptun. Fostul sportiv e la un pas de faliment: „Numai barosanii mai lasă câte ceva”

Mai îmi dă și mie ceva mărunțiș, de buzunar, din care mai joc la păcănele. Nu joc bani mulți, dar, de-a lungul timpului, dacă e să calculez, am pierdut destui, poate că mii de euro. Soția e o femeie bună, a ținut mereu casa, ea e șefa! Ne-am mai ciondănit noi, dar nu ne-am dorit niciodată să ne despărțim. Să știți că, de fapt, femeia ține casa. Dacă ea e deșteaptă și se mai face și că nu vede anumite lucruri, e bine, nu e scandal în casă, nu se ajunge la divorț”, a mai spus fostul sportiv.

Urmărește-ne pe Google News