Povestea copilăriei lui Rică Răducanu, marcată de divorțul părinților. Tatăl l-a furat din brațele mamei: „A plecat în armată și n-a mai venit”

Rică Răducanu, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai tuturor timpurilor din România, a vorbit deschis despre copilăria lui și despre cum a ajuns în marea lume a sportului-rege. El a povestit despre anii marcați de divorțul părinților și care au fost urmările episodului în care a fost „furat” din brațele mamei.

Sportivul a mărturisit că nu a avut o copilărie ușoară, mai ales că în acea perioadă omenirea traversa vremea foametei și a războiului. Rică Răducanu mărturisește în podcastul lui Cătălin Măruță care a fost parcursul copilăriei lui și cum a ajuns să trăiască viața unui fotbalist celebru.

Rică Răducanu, copilul părăsit de tată la doar cinci ani

Fotbalistul a mărturisit că atunci când avea vârsta de cinci ani, tatăl său a plecat în armată și nu s-a mai întors. Bărbatul și-a refăcut viața cu o altă femeie, în timp ce el a rămas acasă cu frații și mama lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 4)

„Tata a plecat. Când aveam eu cinci ani, tata a plecat în armată și n-a mai venit. S-a dus la București, s-a însurat cu doamna Rozalia, mama de-a doua, care m-a crescut, femeie bună. Viață grea!. A plecat la armată și nu a mai venit. A dat divorț de mama prin dispariție, așa era pe timpul războiului. Mama l-a găsit pe nea’ Sandu, de acolo din comună. Ăla m-a crescut de la 5 ani, până la 11 ani”, spune Rică Răducanu.

VOTEAZĂ-ți produsele preferate la UNICA BEAUTY CELEBRATION! Care sunt cele mai bune produse cosmetice?

Cum a fost nea Rică „furat” din brațele mamei

La cinci ani după ce a dispărut fără urmă din viața lui, tatăl lui Rică Răducanu s-a întors pentru a-l lua cu el la București. Complice i-a fost fratele mai mare al fotbalistului, care a mers în localitatea natală și l-a luat de sub ochii mamei la vârsta de 10 ani.

„M-a furat. Tata s-a dus la București și eu rămăsesem la țară singur, cu mama și cu nea Sandu. Face bătrânul (n.r tatăl natural) ce face și îl ia pe fratele meu, Ion, la București… să facă armata. A venit la București, a stat cu el și a rămas la București. Mama a rămas la țară doar cu mine și cu nea Sandu. În ’56-’57 începuse cu cartele (n.r. împărțirea alimentelor) și dacă aveai copii, luai mai mult. Fratele meu a venit la țară să mă ia. A vorbit cu mama m-a luat și…”, a adăugat el.

Viața la București și drumul spre o carieră strălucită în fotbal

Rică Răducanu spune că s-a obișnuit repede cu viața de la București Ulterior, pentru că fratele mai mare ținea legătura cu mama lor a reușit să o revadă, după ce a fost adusă într-o vizită la București.

„Mi-a plăcut. Stăteam în Giulești, fugeam pe câmp cu copiii la fotbal. Nu mai știam ce se întâmplă cu mama. Apoi fratele meu a ținut legătura cu ea și a adus-o să mă vadă”

Sportivul spune că nu și-ar fi imaginat în copilărie că va ajunge un fotbalist atât de cunoscut. Îi plăcea să joace fotbal ca orice copil, însă tatăl lui nu l-a îndrumat spre o asemenea carieră, spunând că este mult mai bine să aibă o meserie din care să poată câștiga bine.

Citește și: Anamaria Prodan, dezvăluiri dureroase din copilărie: „Copilul Ana nu înțelegea!” Ce i s-a întâmplat impresarei

„Jucam ca orice copil. Eram copii, mergeam la institut, nu eram legitimat. De unde să știu eu că o să ajung Răducanu. Eraml la școala 162. Eram extremă-dreapta. Dădeam tare la poartă, eu eram mai mare decât alții, fugeam printre ei. Ușor ușor mă vede de la Sportul Studențesc și am început să cresc. Am încercat și box. Tata zicea să am o meserie, că nu fac nimic cu fotbalul. Tata voia să încep școala, să lucrez la CFR. Eu aveam numai 2 și 3”, a adăugat Rică Răducanu.

Rică Răducanu, pe numele său adevărat Răducanu Necula s-a născut la data de 10 mai 1946, în localitatea Vlădeni, din Județul Ialomița. Este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, portar, care a jucat în echipa națională de fotbal la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic, performanță pentru care a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv”.

Sursă foto: Hepta / Captură video YouTube- Acasă la Măruță