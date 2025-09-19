  MENIU  
Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri"

Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri”

Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri”
Oana Savin
Actualizat 19.09.2025, 13:17

Rică Răducanu și-a spus părerea cu privire la accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Tânărul de 28 de ani a părăsit locul accidentului, iar după două zile a fost găsit și testat pozitiv la cocaină. Fostul fotbalist spune că îl compătimește pe Ilie Dumitrescu, care trece acum prin clipe dificile din cauza situației fiului său.

Rică Răducanu, despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Zilele trecute, Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident petrecut în București, soldat cu rănirea unei șoferițe. Deși nu a fost vinovat de producerea accidentului, bărbatul a decis să plece înainte de sosirea poliției. Acesta a fost găsit două zile mai târziu, moment în care a fost depistat pozitiv la cocaină, substanță pe care a recunoscut că a mai consumat-o și în trecut.

Acum, Rică Răducanu a decis să își spună și el părerea cu privire la situația în care se află fiul fostului său coleg.

„În general, copiii de bani gata, chiar și de fotbaliști, se apucă de nenorociri. Dacă nu ești atent cu ei, tu, ca părinte, să-i supraveghezi, încă de mici, dacă-i scapi din mână, copiii o iau razna, se iau după anturaj. Se gândesc că tata-i baroson, își permit cam multe, se dau boieri. Ilie Dumitrescu a fost un sportiv foarte serios, îl cunosc bine, a jucat și prin străinătate, a strâns bani pentru familie. Probabil că n-a avut și prea mult timp pentru educația lui Toto, fiind departe de casă. Îmi pare sincer rău pentru Ilie”, a declarat Rică Răducanu pentru Click.

Citește și: Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Ce a declarat în urmă cu câteva luni: „Am mers mult timp așa fumat. Nu sunt un exemplu”

Citește și: Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină. Se execută pedeapsa cea mai mare…”

Fostul rapidist, despre fiul său, Cătălin

Spre deosebire de Ilie Dumitrescu, Rică Răducanu spune că el nu a avut prea mulți bani, astfel că fiul lui a crescut într-un mediu modest, ferit de substanțe interzise. Mai mult, acesta se declară mândru de Cătălin, care are acum grijă de părinții lui, care nu pot trăit dintr-o pensie mult prea mică.

„Eu n-am avut banii lui Ilie Dumitrescu, am fost pinguin sărac, așa că fiul meu nu a avut bani, ca să-și facă de cap. A muncit, a învățat, ca să aibă banul lui. Sunt tare mândru de el, e cuminte, nu a avut apucături de rebel, nici în adolescență, așa că nu bea, nu fumează. A jucat fotbal, e și antrenor. Păi, credeți că eu trăiesc numai din pensia aia mică? Cătălin ne ține, și pe mine și pe soția mea, suntem părinții lui, ne ajută lunar cu bani. Am avut șansa vieții să mă bucur de o familie frumoasă și unită”, a dezvăluit Rică Răducanu.

Citește și: Ce spune Delia despre adolescenții care consumă droguri la festivaluri: „Nu am copii, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii, dar cred că…”

Citește și: Ioana Ginghină, dezvăluiri din timpul divorțului de Alexandru Papadapol. Cine i-a fost aproape zi de zi

Toto Dumitrescu neagă consumul de substanțe interzise

După ce a fost depistat pozitiv la cocaină, Toto Dumitrescu spune că nu consumase nimic în momentul în care a urcat la volan, ci după producerea accidentului.

„Nu am consumat nimic, am fugit pentru că eram speriat”, a declarat fiul lui Ilie Dumitrescu în fața jurnaliștilor.

Accidentul s-a produs pe 14 septembrie 2025, la ora 13.05, la intersecția dintre bulevardele Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit comunicatului Brigăzii Rutiere, Toto Dumitrescu circula cu autoturismul său pe bd. Mircea Eliade, când a intrat în coliziune cu un vehicul condus de o tânără de 23 de ani, care venea dinspre bd. Primăverii. Tânăra a suferit răni ce au avut nevoie de îngrijire medicală, aceasta fiind apoi transportată la spital.

Sursă foto: Captură video

