Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Ce a declarat în urmă cu câteva luni: „Am mers mult timp așa fumat. Nu sunt un exemplu”

Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Actorul a vorbit deschis despre acest subiect într-un podcast și a povestit cum, în anul 2020, a fost prins la volan după ce a consumat canabis și cocaină. În urmă cu doar câteva zile, fiul lui Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier, iar rezultatele testelor au confirmat din nou consumul de droguri. Iată ce a declarat în urmă cu câteva luni!

Actorul Toto Dumitrescu a vorbit despre greșelile sale din trecut și a recunoscut că a condus de mai multe ori după ce a consumat substanțe interzise. Deși spunea că nu ar trebui urmat de nimeni și că nu va mai repeta experiența, recent a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București, iar testele au arătat din nou consum de cocaină.

Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise

În cadrul unui podcast difuzat acum câteva luni, Toto Dumitrescu a vorbit deschis despre un episod delicat din viața lui. Actorul a mărturisit că, în anul 2020, a fost oprit de poliție și testele au arătat că se afla la volan după ce a consumat atât canabis, cât și cocaină.

La acel moment, fiul lui Ilie Dumitrescu nu a încercat să ascundă adevărul și a admis că nu era pentru prima dată când urcase la volan după ce consumase droguri.

Totuși, el a subliniat atunci că experiența l-a marcat și că nu ar trebui să fie luat ca model de către alții.

„Cu toții mai bem un pahar de vin. Noi ăștia tineri suntem mai susceptibili substanțelor interzise. Nu recomand, nu promovez asta. Am fost prins la volan, fumasem un cui cu frate-miu, nu mai aveam baterie la telefon. El a spus să rămân la el, dar eu am zis că vreau să dorm acasă la mine. Nu am avut cum să mă uit pe Waze. Ajuns într-un filtru, dar am zis că nu mă oprește. Ce să mai dau înapoi, nu eram pățit.

Îi văzusem de departe, aveam o șansă să mă întorc din drum, dar am zis că, dacă mă oprește spun că sunt obosit, vin de la o filmare. Am învățat multe texte, de aia am ochii roșii.

Mă oprește, dar stângaci fiind, s-au prins instant că era ceva dubios cu mine, pentru că eram și puțin panicat. Acum nu aș mai face treaba asta, nu m-aș mai urca niciodată fumat la volan. Poate să nu fie vina ta și să se întâmple ceva. O nesincronicitate în care e vina altcuiva, dar pici tu ca vinovat. Și nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit

Eram cel mai atent când fumam și conduceam. Accidentele pe care le-am avut au fost când eram treaz. Am mers mult timp așa fumat. Pe atunci nu îmi puneam nici centura. Nu sunt un exemplu”, spunea el atunci în podcast-ul lui Lucian Viziru.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier din cartierul Primăverii

Deși spunea că nu va mai repeta o asemenea greșeală, la scurt timp după acea mărturisire, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc duminică, pe data de 14 septembrie, iar actorul a fugit atunci de la fața locului și a fost prins după 48 de ore.

Raportul realizat de Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML) a confirmat din nou prezența cocainei în organismul actorului.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, au comunicat procurorii PJS1.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

