Denise Rifai pleacă de la Kanal D la Antena 1: „A venit vremea pentru o schimbare"

Adelina Duinea
Actualizat 02.02.2026, 16:15

Denise Rifai se mută de la Kanal D la Antena 1, din februarie 2026. După aproximativ șase la Kanal D, unde a prezentat emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, un format îndrăgit de publicul telespectator, jurnalista spune că „a venit vremea pentru o schimbare”.

Denise Rifai, la Antena 1 din februarie 2026

Denise Rifai, una dintre cele mai respectate figuri ale televiziunii din România, intră din luna februarie în echipa Antena Group, unde promite proiecte pline de surprize.

Cu o carieră solidă în jurnalism, ea s-a remarcat constant prin capacitatea de a se reinventa și prin formatele originale propuse publicului. Curioasă, incisivă și autentică, Denise Rifai a adus în fața telespectatorilor invitați de marcă și teme de actualitate, iar acest nou capitol marchează un pas important în evoluția sa profesională.

„A venit vremea pentru o schimbare”

În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise va pregăti un format nou care va surprinde și va aduce un conținut fresh telespectatorilor.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai despre acest nou capitol profesional.

Noi detalii vor fi anunțate, în curând, pe paginile de social media Antena 1 și AntenaPLAY!

Foto: Antena 1

