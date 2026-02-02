Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’ în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi: „Indiscreție și proastă creștere”

Bursucu’, în vârstă de 38 de ani, a avut-o invitată la podcastul lui pe Iuliana Beregoi, în vârstă de 21 de ani. Interviul de peste trei ore a generat un val de reacții negative în mediul online după ce prezentatorul i-a pus o serie de întrebări extrem de intime invitatei lui. Creatoarea de conținut online Alina Greavu, cunoscută drept Aluziva, a realizat un videoclip în care critică dur comportamentul lui Bursucu’.

Reacții negative în lanț după podcastul lui Bursucu’ în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi

Bursucu’ a generat un nou val de reacții negative în mediul online după ce i-a adresat o serie de întrebări extrem de intime Iulianei Beregoi, care este cu 17 ani mai tânără decât el. Aluziva a criticat întrebările alese de prezentatorul și atitudinea lui pe parcursul interviului, amintind că majoritatea fanilor Iulianei Beregoi sunt copii.

Bursucu’ a întrebat-o pe Iuliana Beregoi dacă a întreținut relații intime până la această vârstă, cât de repede întreține relații intime, care a fost „locul cel mai nebun, cel mai îndrăzneț în care a făcut amor” în care a întreținut relații intime și dacă „ar încerca vreodată amorul cu altă femeie”. Totodată, când Iuliana a spus că îi plac plăcintele, în special plăcinta cu vișine, prezentatorul a făcut aluzie la bancul cu vișine, făcând-o pe tânără să se simtă incomod.

„Aici nu e vorba doar de indiscreție și proastă creștere. Interesul din privire, cum așteaptă să-i spună o fată de 21 de ani dacă a făcut sex. Ne gândim oare că pe un video cu Iuliana Beregoi vor da click fetițe de 9 ani pe YouTube?”, spune Aluziva în mediul online.

„E ok să te ridici și să pleci din contexte de genul ăsta”

În secțiunea de comentarii, mai multe persoane susțin demersul influenceriței.

„Îți zicem aici câteva mii de oameni: e ok să te ridici și să pleci din contexte de genul ăsta. E ok. E chiar benefic. Ai curaj, fată, pentru tine și pentru publicul tău. Poți să nu stai la mizerii de-astea. Nu te judecă nimeni, din contră”, a comentat Bianca Purcărea, fostă concurentă la „Te cunosc de undeva!” și DJ la Pro FM.

„Doamne ferește…” și „Ferească dumnezeu” au scris și influencerița Sînziana Iacob și actorul Victor Dorobanțu din „Wednesday”.

„FINALUL.. fix așa. Oribil efectiv”, a comentat și influencerița Alina Tanasă (fabmusealina).

Foto: YouTube

