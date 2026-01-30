Gina Pistol, emoționată până la lacrimi de o întrebare de la Dana Rogoz

Gina Pistol a vorbit deschis despre maternitate și empatie, în emisiunea Danei Rogoz, „Cu inima la vedere”. În timpul interviului, o întrebare a emoționat-o pe prezentatoarea de la Pro TV până la lacrimi.

Întrebarea care a făcut-o pe Gina Pistol să se emoționeze până la lacrimi în podcastul Danei Rogoz

Gina Pistol a vorbit despre maternitate, vulnerabilități și impactul cuvintelor asupra celor din jur, în podcastul „Cu inima la vedere”, al Danei Rogoz. Prezentatoarea MasterChef România a împărtășit lecții de viață și momente care au marcat-o, dezvăluind dorința de a construi un mediu mai empatic pentru generațiile viitoare.

Când a fost întrebată „Ce nu-i vei spune niciodată copilului tău?”, emoțiile au copleșit-o pe Gina Pistol. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu-i voi spune că este un copil rău, nu-i voi spune că este slab, nu-i voi spune că nu poate să facă un lucru, nu-i voi spune niciodată că nu-l iubesc.” Această mărturisire a reflectat dorința ei profundă de a fi o mamă care să insufle încredere și iubire.

„Nu pot să spun că sunt mama perfectă”

Dana Rogoz a continuat conversația întrebând-o dacă îi spune des fiicei sale „te iubesc”. „Daa. Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez. Avea și ea tantrumurile ei, le aveam și eu pe ale mele. Mă enervam, știi, dar mă duceam la sfârșitul zilei sau după ce mă linișteam și-i ziceam: Iartă-mă, mama te iubește în continuare, te iubesc și când greșești. Eu așa reacționez când sunt obosită.”

Această conversație a adus în prim-plan o temă importantă: cum putem fi părinți mai empatici și mai conștienți de impactul cuvintelor noastre. Gina a subliniat că, în copilăria ei, ar fi dorit să audă mai des expresii de iubire sau scuze sincere din partea părinților: „Ai noștri, deși știam că ne iubesc, ne iubeau în felul lor, aș fi vrut să ne spună mai mult te iubesc sau să-și ceară iertare”. La rândul ei, Dana Rogoz a adăugat: „Cred că ne-ar fi ajutat un «ne pare rău că am țipat», nu?”.

Ce o deranjează pe prezentatoarea de la MasterChef la societatea din prezent

Gina Pistol a abordat și un subiect sensibil: lipsa de empatie care domină societatea actuală. „Știi ce mă deranjează acum? Lipsa de empatie. Adică fiecare crede că poate să spună orice. Hei, am libertatea de a spune orice și mă doare în fund de părerea ta și de ce simți tu, că eu acum sunt cool și îți spun ție că ești grasă. E și proastă creștere și lipsă de empatie. Și eu am fost mai grasă și știu cum este.” Prezentatoarea MasterChef consideră că această tendință de a judeca vine dintr-o educație deficitară și pledează pentru mai mult respect față de sentimentele celorlalți.

În mijlocul acestor confesiuni, Gina Pistol și-a exprimat dorința de a avea o casă la munte, un loc unde să evadeze din agitația cotidiană și să se reconecteze cu natura. Ea și soțul ei, Smiley, au cumpărat un teren în noiembrie 2025 și se pregătesc să înceapă construcția unei case pe el.

