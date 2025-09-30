Cât a putut să plătească Gina Pistol pe o parcare în Capitală pentru doar o oră și jumătate. A rămas șocată: „Mai bine stau în casă”

Gina Pistol a rămas șocată de suma pe care a scos-o din buzunar după ce și-a parcat mașina timp de oră și jumătate. Vedeta a povestit tuturor ce a pățit și i-a avertizat să nu facă ca ea. Iată ce preț a plătit prezentatoarea MasterChef pentru o simplă parcare.
Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut… Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare…
Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu”, a spus vedeta.
„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă.
Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a spus prezentatoarea.
