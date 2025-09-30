Cât a putut să plătească Gina Pistol pe o parcare în Capitală pentru doar o oră și jumătate. A rămas șocată: „Mai bine stau în casă”

Gina Pistol a rămas șocată de suma pe care a scos-o din buzunar după ce și-a parcat mașina timp de oră și jumătate. Vedeta a povestit tuturor ce a pățit și i-a avertizat să nu facă ca ea. Iată ce preț a plătit prezentatoarea MasterChef pentru o simplă parcare.

Gina Pistol, șocată de prețul unei parcări în București

Gina Pistol a trecut prin momente care au lăsat-o fără cuvinte după ce și-a parcat mașina timp de o oră și jumătate într-o parcare din București.

Ea a plătit o sumă colosală pentru că tariful nu era afișat, așa că s-a gândit că e o parcare normală.

Ulterior, vedeta a povestit întreagă întâmplare și le-a spus internauților cum a ajuns să plătească nu mai puțin de 105 lei pentru o oră și jumătate de staționare.

„Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumate? Ia uitați, cât am plătit (n.r. – 105 ron)! Cum să plătesc un milion, pe o oră jumate?

Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut… Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare…

Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu”, a spus vedeta.

Pe locurile marcate cu albastru din Capitală, o oră de parcare costă 5 lei, lucru remarcat și de Gina Pistol.

„Uite, aici, parcare normală. 5 lei/ora, 50 lei/zi…”, a spus ea.

„Eu încă plâng după bani. Mai bine stăteam acasă”

Gina Pistol a început să se gândească la ce ar fi putut să facă cu banii, având în vedere că pe parcare publică ar fi dat maximum 10 lei pe 2 ore de parcare.

Ea a ironizat situația și a explicat că nu era afișat nicăieri tariful, pentru că altfel nu ar mai fi parcat acolo.

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă.

Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a spus prezentatoarea.

