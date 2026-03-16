Gina Pistol vorbește despre dorința de a mai avea un copil și cât de mult a epuizat-o experiența maternității: „Nu mai aveam energie nici psihic, nici fizic”

Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din România. Cei doi au împreună o fiică, pe Josephine, care a venit într-un moment în care prezentatoarea Tv nu mai credea că este posibil să devină mamă. Lucrurile s-au aranjat și a adus-o pe lume pe micuța care i-a schimbat viața din temelii. Ar mai lua-o de la capăt? Iată ce spune vedeta despre un al doilea copil.

Prezentatoarea Tv a vorbit deschis despre cât de greu i-a fost să se adapteze la viața de mamă și la primii ani cu Josephine.

Cu toate că a avut sprijin, Gina Pistol a spus că nașterea a fost una solicitantă pe toate planurile.

Acum, ea a vorbit despre gândul de a avea un al doilea copil. Dacă în primii câțiva ani de viața ai micuței Josephine nici nu se prea problema de așa ceva, acum, Gina spune că ar fi pregătită pentru acest lucru, în cazul puțin probabil în care s-ar întâmpla.

Citește și: Gina Pistol, secretele unui ten impecabil la 45 de ani: „Am avut probleme mari”

În emisiunea „Today with Gina”, soția lui Smiley a vorbit deschis despre ce înseamnă să fie mamă și despre cât de grea a fost venirea pe lume a fetiței sale.

„Dacă ne mai dă Dumnezeu și ne mai binecuvântează cu un copil, după ce fetița face 5 ani, acum, în martie, pot să spun că parcă aș avea puterea să o iau de la capăt. Dar în primii 2-3 ani după ce am născut, nu aveam energie nici psihic, nici fizic, să o iau din nou de la început”, a declarat Gina Pistol.

Al doilea copil, „un pic cam spre imposibil”

Cu toate că acum lucrurile s-au așezat, ea spune că ar fi în continuare o provocare să își mărească familia. De la nopți nedormite până la responsabilități multiple și adaptarea la un nou ritm de viață, toate acestea fac experiența maternității să fie extrem de grea.

Citește și: Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”

Gina a recunoscut că admiră femeile cu mai mulți copii.

„Eu mă uit la prietene care au doi copii cu diferență de 1-2 ani. Le admir și vă admir pe toate mamele. Este foarte stresant. Eu nu am putut să duc asta. Acum, dacă Dumnezeu ne mai binecuvântează cu un copil, nu zic nu, dar este un pic cam spre imposibil. Acum chiar pare destul de imposibil”, a mai spus Gina Pistol.

