Smiley și Gina Pistol au sărbătorit 3 ani de la nuntă. Mesajul emoționant transmis de artist: „Am înțeles că iubirea nu stă doar în momentele mari”

Smiley și Gina Pistol au sărbătorit pe 27 mai trei ani de când au devenit soț și soție. Cu această ocazie, artistul a transmis un mesaj emoționant despre iubirea autentică, familia lor și bucuria de a construi împreună un „acasă”.

Smiley și Gina Pistol au sărbătorit 3 ani de căsnicie

În urmă cu trei ani, pe 27 mai 2023, Gina Pistol și Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, și-au unit destinele într-un eveniment de poveste. Acum, cei doi sărbătoresc trei ani de căsătorie, iar Smiley a ales să împărtășească cu fanii un mesaj profund despre iubire, familie și legătura care i-a unit.

Artistul a transmis un gând plin de emoție pe rețelele de socializare, subliniind importanța relațiilor autentice și a momentelor mici care construiesc o dragoste adevărată.

Într-un text sincer, Smiley a reflectat asupra celor trei ani de căsnicie alături de Gina. Mesajul său vorbește despre devotament, respect și iubirea continuă pe care o construiesc împreună.

„Acum 3 ani am spus «DA». Și te-am ales pe tine în fiecare zi. În zile bune, în zile grele, în haos, în oboseală, în toate momentele care nu ajung în poze, dar care construiesc iubirea adevărată. Și adevărul e că, în 3 ani, am înțeles că iubirea nu stă doar în momentele mari. Stă în liniștea dintre noi. În felul în care ne privim fără să spunem nimic. În familia pe care o construim zi de zi. În sentimentul de «acasă». Iar, dintre toate lucrurile frumoase pe care le-am trăit până acum… voi două sunteți, fără îndoială, cea mai frumoasă parte din mine”, a scris artistul pe pagina sa de Facebook.

Gina Pistol, despre cum este Smiley acasă

a rândul său, Gina Pistol a vorbit recent, într-un podcast realizat de Sore, despre relația lor și despre rolul lui Smiley ca tată.

Prezentatoarea „MasterChef” a dezvăluit cum artistul reușește să-și echilibreze viața de scenă cu cea de familie și cât de implicat este în creșterea fiicei lor, Josephine.

„Să știi că îmi place foarte mult de el ca tată, pentru că stau și analizez, stau și urmăresc ce cuvinte folosește, câtă răbdare are. Deși el, pe scenă, emană căldură, este solar și e un om blând și bun, e un pic mai închis față de mine, e puțin mai introvertit. Eu sunt ca o carte deschisă, eu n-am «poker face». Știi când sunt fericită, când sunt mai puțin fericită”, a spus Gina Pistol.

„Andrei, în schimb, știe să țină toată lumea și energiile celorlalți la distanță. Dar e un om bun. El, ca Andrei Tiberiu Maria, este alt om. Acasă îmi place foarte mult cum se joacă cu Josephine. Practic, se pune la mintea ei. Și mă uit la el după ce vine de la concert — el, care pe scenă e star — și apoi acasă se joacă cu fiica mea și fac balet… Mă distrează și îmi place foarte mult relația pe care o au ei și cum este el ca tată”, a continuat ea.

