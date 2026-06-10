Mihai Morar și soția lui, Gabriela, sărbătoresc 20 de ani de căsnicie. Imagini rare cu jurnalistul, la Starea Civilă

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Mihai Morar și Gabriela, soția sa, sărbătoresc 20 de ani de iubire și căsnicie. Cu această ocazie specială, cunoscutul prezentator a împărtășit cu fanii săi imagini rare din ziua nunții lor civile, care a avut loc în urmă cu două decenii. Postarea sa, însoțită de un mesaj emoționant, a devenit rapid virală, impresionând mii de oameni.

Mihai și Gabriela Morar sărbătoresc 20 de ani de căsnicie

De-a lungul celor 20 de ani petrecuți împreună, Mihai și Gabriela Morar au ales să își păstreze viața personală departe de ochii lumii. Tocmai această discreție face ca fiecare apariție a lor împreună să fie primită cu entuziasm de fanii cuplului.

Imaginile din ziua nunții lor au fost o raritate prețioasă pentru admiratorii lor, care le-au transmis zeci de mesaje de felicitare.

„În urmă cu exact 20 de ani am semnat niște acte. Viața a scris, apoi, cartea. Și o scrie în continuare. Până la ultima pagină. Mulțumesc pentru poveste, Gabriela!”, a scris Mihai Morar pe rețelele de socializare.

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Cum a început povestea de iubire dintre jurnalist și soția sa

Într-un interviu mai vechi, Mihai Morar a povestit cum a început relația sa cu Gabriela, dezvăluind că totul a pornit de la o glumă a colegilor lor.

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie”, a mărturisit jurnalistul.

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„Relația noastră este o poveste scrisă în timp, cu momente frumoase și lecții prețioase. Cred că cel mai important lucru este să te respecți și să te susții reciproc, indiferent de provocările care apar pe parcurs”, a adăugat Mihai Morar.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la cununia civilă a lui Mihai Morar

Sursă foto: Facebook, Instagram

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