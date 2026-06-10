Tyler Mane din „X Men”, diagnosticat cu cancer la sân: „Unul din 750 de bărbați va fi diagnosticat, iar eu sunt unul dintre ei”

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Tyler Mane, cunoscut pentru rolul Sabretooth din „X-Men”, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la sân, o afecțiune rară la bărbați. La 59 de ani, actorul a început chimioterapia și spune că și-a propus să crească gradul de conștientizare asupra bolii.

Tyler Mane, diagnosticat cu cancer la sân

Tyler Mane, actorul îndrăgit pentru rolul lui Sabretooth din seria „X-Men”, a făcut o dezvăluire surprinzătoare care a emoționat fanii din întreaga lume: a fost diagnosticat cu cancer la sân. La doar câteva zile după anunțul său, actorul a început tratamentul prin chimioterapie, împărtășind cu deschidere detalii despre lupta sa cu această boală rară.

„Am niște vești proaste. Încep chimioterapia astăzi”, a spus actorul canadian într-un videoclip emoționant postat pe Instagram.

Tyler Mane, care a revenit recent în universul Marvel prin pelicula „Deadpool & Wolverine”, a adăugat: „Unul din 750 de bărbați va fi diagnosticat cu cancer la sân de-a lungul vieții, iar eu sunt unul dintre ei”.

Cu aceste cuvinte, actorul a decis să își transforme lupta personală într-o misiune publică de conștientizare.

„Veniți alături de mine în această călătorie ca să învingem nenorocirea asta”, a îndemnat el.

„Trimiteți acest mesaj la 10 dintre prietenii voștri… oamenii trebuie să audă asta. La naiba cu cancerul!”, a subliniat Tyler Mane.

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Cancerul la sân la bărbați

Deși cancerul la sân este asociat în mod obișnuit cu femeile, această afecțiune poate apărea și la bărbați, deși reprezintă mai puțin de 1% din toate cazurile diagnosticate, potrivit American Cancer Society. Lipsa conștientizării și simptomele ignorate duc adesea la diagnosticări tardive.

Semne precum apariția unui nodul nedureros la nivelul pieptului, modificări ale pielii sau mamelonului (retragere, descuamare, schimbare de culoare) sau secrețiile mamelonare nu trebuie neglijate. Din păcate, astfel de simptome sunt adesea trecute cu vederea de bărbați, iar Tyler Mane vrea să schimbe această realitate prin exemplul său.

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Soția, sprijinul lui Tyler Mane

Actorul a mărturisit că, inițial, a fost tentat să păstreze diagnosticul pentru el însuși, simțindu-se stânjenit de această afecțiune rară.

„Sincer, prima mea reacție a fost să păstrez totul secret. Adică este oarecum stânjenitor”, a scris el într-o postare ulterioară.

Cu toate acestea, a realizat că tăcerea poate fi periculoasă: „Bărbații sunt diagnosticați mai des în stadii avansate pentru că nu se vorbește despre asta”.

Un rol esențial în depistarea timpurie a bolii l-a avut soția sa, Renae Geerlings.

„De fapt, toți medicii mei au minimalizat situația, și doar pentru că soția mea a insistat să îmi fie îndepărtat nodulul am reușit să descopăr problema din timp”, a explicat Mane.

„Așa că haideți să începem să vorbim despre asta!”, a îndemnat actorul.

Cariera lui Tyler Mane este o poveste de succes, pornind de la wrestlingul profesionist în World Championship Wrestling (WCW) sub numele de Big Sky, până la roluri memorabile în filme precum „X-Men”, „The Scorpion King” sau seria „Halloween” regizată de Rob Zombie.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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