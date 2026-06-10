Celebra artistă a renunțat la perucă și machiaj și a ieșit la plimbare cu copilul și fostul soț. Nimeni nu a recunoscut-o pe stradă!

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Surprinsă fără celebra perucă și machiaj, o îndrăgită artistă a fost aproape de nerecunoscut la o piață din Los Angeles. Cântăreața în vârstă de 50 de ani, relaxată și îmbrăcată lejer, și-a făcut cumpărăturile alături de fiul său, dar și de fostul ei partener.

Cum arată Sia fără perucă și machiaj

Când misterul dispare: Sia, artista cunoscută pentru imaginea sa enigmatică, a fost surprinsă recent într-o ipostază complet diferită. Fără celebra ei perucă extravagantă și fără machiaj, cântăreața a fost fotografiată în Los Angeles, într-o ipostază rară care i-a lăsat chiar și pe cei mai mari fani ai săi fără cuvinte.

La 50 de ani, interpreta hitului „Elastic Heart” a fost văzută alături de fiul său, Somersault Wonder, în vârstă de doi ani, într-o piață locală.

Relaxată și îmbrăcată lejer, cu o șapcă roz și un trench oversized, Sia a trecut neobservată printre cumpărători, doar paparazzii fiind cei care au recunoscut-o.

Fără machiaj și fără celebrele peruci care i-au ascuns chipul timp de ani de zile, vedeta a afișat o imagine naturală și sinceră, demonstrând că frumusețea vine și din simplitate.

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Momente dificile pentru artistă, după separarea de soț

Această apariție vine însă într-o perioadă dificilă pentru artistă. În 2025, Sia a depus actele de divorț de soțul său, Daniel Bernard, după doar 26 de luni de la căsătoria lor din decembrie 2023, desfășurată într-o atmosferă idilică în Italia.

Potrivit documentelor oficiale, motivul despărțirii a fost menționat ca fiind „diferențe ireconciliabile”.

Divorțul a adus cu el și o luptă juridică aprinsă pentru custodia lui Somersault. Daniel Bernard a solicitat custodie exclusivă, susținând că el este „singurul părinte sigur și de încredere”. În documentele depuse în instanță, acesta a lansat acuzații serioase, afirmând că artista nu poate oferi un mediu stabil pentru copil. Cu toate acestea, instanța a decis menținerea acordului de custodie comună, respingând cererea fostului soț.

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Se pare că acum cei doi au reușit să ajungă la o înțelegere, ținând cont de faptul că Daniel Bernard a ieșit la cumpărături alături de artistă și fiul lor, iar în imagini apar vorbind și zâmbind.

Pe lângă Somersault, Sia mai este mama a doi băieți adoptați în 2019, pe care i-a luat în grijă înainte ca aceștia să părăsească sistemul de plasament. Artista a vorbit de-a lungul timpului despre dorința sa de a oferi o șansă la o viață mai bună copiilor care nu au avut parte de sprijin familial.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sia fără perucă și machiaj

Sursă foto: Profimedia

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