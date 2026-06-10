Fiica lui Cornel Ilie, Zara, a aflat că el și mama ei s-au despărțit de pe internet: „Avea 9 ani”

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Cornel Ilie a dezvăluit în podcastul lui Teo Trandafir că fiica lui, Zara, a aflat din presă că el și mama ei au divorțat. Solistul trupei Vunk a fost criticat de studenta la psihologie și creatoarea de conținut online Miruna Zein pentru nonșalanța cu care a povestit acest lucru.

Fiica lui Cornel Ilie, Zara, a aflat că el și mama ei s-au despărțit de pe internet

Cornel Ilie și Eliza Suditu s-au despărțit în 2020, după o căsnicie de cinci ani și doi copii împreună, Zara și Cezar. Invitat recent în podcastul lui Teo Trandafir, Cornel a povestit că fiica lui a aflat din presă despre divorț. Artistul este de părere că mai important este ce energie le transmiți copiilor, nu ceea ce le spui, și că atmosfera în familia lor este frumoasă.

„Copiii nu trebuie să înțeleagă definiții, concepte, trebuie să simtă. N-au de unde să știe ce înseamnă (un divorț – n.red.). Dacă văd că cei din jur sunt bine și ce transmit, energia, liniștea, pe care le transmit, nu ce spui. Nu a trebuit să le spunem. Zara a descoperit întâmplător, de pe net. Nu asta este important. Important e că se simt foarte în siguranță. Pentru ei este o normalitate.

Nu (n-a venit să îl întrebe despre despărțire – n.red.). A luat informația asta foarte matur pentru vârsta ei, avea 9 ani, anul ăsta face 11. Cezar face 7. Pentru ei este firesc felul în care ne raportăm acum unii la alții. N-a fost niciun fel de ceartă. Noi ne-am înțeles foarte bine (el și fosta soție – n.red.). Aici se încheie, de aici încolo trebuie să avem grijă de copii și fiecare să-și construiască o viață cât se poate de frumoasă”, a declarat solistul trupei Vunk, în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

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„Literatura de specialitate ne spune că nu neapărat divorțul în sine este traumatizant pentru copii, ci mai mult modul în care îl gestionăm noi și modul în care vorbim despre el”

Miruna Zein, creatoare de conținut online și studentă la psihologie, a criticat modul în care Cornel a gestionat divorțul de soție în raport cu copiii lor. Tânăra a explicat că literatura de specialitate a arată că modul în care copiii înțeleg divorțul este puternic influențat de cum se raportează adulții din jurul lui la el.

„Cornel menționează că fetița avea 9 ani când a aflat că părinții ei au divorțat de pe internet și că informația a fost preluată foarte matur. De regulă, când un copil reacționează neobișnuit de matur într-o anumită situație, se prea poate ca el să aibă reacția respectivă pentru că se simte obligat, nu pentru că se simte confortabil sau pentru că e ușor.

De asemenea, literatura de specialitate ne spune că nu neapărat divorțul în sine este traumatizant pentru copii, ci mai mult modul în care îl gestionăm noi și modul în care vorbim despre el. Și aici mă refer la comportamentele nocive evidente ca lipsa de stabilitate, comunicarea deficitară și conflictele. Tocmai de asta e important să le explicăm copiilor într-un limbaj pe care ei să-l înțeleagă și care să le fie accesibil, că mama și tata nu vor mai forma un cuplu, însă vor rămâne în continuare părinții lor și nimic nu se va schimba din acest punct de vedere. De asemenea, e foarte important ca copiilor să știe concret ce schimbări urmează să se întâmple, pentru că îl vor afecta și pe el în mod direct”, a spus Miruna.

Foto: Facebook; Instagram

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