  MENIU  
Home > Vedete > Bianca Censori, cum nu a mai fost văzută până acum. Imaginile cu soția lui Kanye West au stârnit controverse în rândul fanilor

Bianca Censori, cum nu a mai fost văzută până acum. Imaginile cu soția lui Kanye West au stârnit controverse în rândul fanilor

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bianca Censori, soția lui Kanye West, și-a șocat fanii cu clipul artistului regizat chiar de ea, în care apare mulgând o vacă, îmbrăcată provocator. În acest timp, rapperul cântă versuri îndrăznețe, stârnind reacții mixte în rândul fanilor.

Bianca Censori îmbrăcată provocator și mulgând o vacă, în noul clip al lui Kanye West

Bianca Censori, partenera de viață a controversatului Kanye West, șochează din nou printr-o apariție neașteptată în cel mai recent videoclip regizat chiar de ea. Artista și-a sărbătorit soțul într-o manieră surprinzătoare, iar fanii rămân împărțiți între admirație și confuzie.

Kanye West and wife Bianca Censori new music videoIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

În videoclipul intitulat „Gemini Season”, Bianca este surprinsă într-o scenă atipică: stând pe un scaun și mulgând o vacă.

Însă ceea ce a atras și mai mult atenția sunt versurile îndrăznețe cântate de Kanye West: „Vreau să devin perves, cred că mă va lăsa, cred că e frumoasă, cred că e pregătită”.

Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Recomandarea zilei

Cadrele continuă cu rapperul turnând laptele direct în gura Biancăi, scena fiind încărcată de simboluri provocatoare.

Videoclipul, lansat pe 8 iunie, chiar de ziua de naștere a lui Kanye, face parte din versiunea Deluxe a albumului său recent, „BULLY”, ce urmează să fie lansată pe 19 iunie. „BULLY” nu a fost însă bine primit de critici, Pitchfork acordându-i un scor de doar 3,4 din 10, iar fanii evaluându-l în medie cu 4,7.

„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Recomandarea zilei

Citește și: De nerecunoscut! Un actor legendar de la Hollywood, surprins pe stradă deplasându-se cu ajutorul unui cadru metalic

Citește și: E oficial! Adela Popescu se întoarce pe micile ecrane. Ce proiect pregătește vedeta la Pro Tv

Kanye West, un an plin de controverse

Pentru Kanye, anul 2026 a fost marcat de momente controversate. În aprilie, artistul a fost interzis în Marea Britanie, după ce numeroase petiții publice au cerut blocarea vizei sale, în urma unor declarații antisemite din trecut, inclusiv piesa „Heil Hitler”. Deși și-a cerut scuze, invocând o leziune cerebrală, Kanye continuă să provoace reacții mixte.

Anterior, artistul a reușit să stârnească valuri prin includerea unei apariții digitale a regretatului Michael Jackson într-un alt videoclip.

Aceste tactici artistice, deși polarizante, pun deseori accent pe partenera sa, Bianca Censori, care a devenit un personaj central în universul muzical și vizual al lui Kanye.

Citește și: Loredana Groza, surpriză de proporții de la prieteni, de ziua ei. Ce a primit și cum a reacționat diva

Citește și: Cum arată noua casă a lui Nicole Cherry. Artista și-a cumpărat o vilă inteligentă / Galerie foto

Reacțiile fanilor: între admirație și confuzie

Videoclipul „Gemini Season” a fost întâmpinat cu reacții diverse. Unii fani au lăudat originalitatea și curajul cuplului, în timp ce alții au rămas perplecși, comentând pe Instagram: „Ye, ce faci frate?”

Bianca Censori, care nu se află la prima experiență de regie, a mai lucrat la videoclipul piesei „FATHER” de pe același album „BULLY”. Într-o postare emoționantă pe Instagram Stories, aceasta i-a transmis soțului său un mesaj de dragoste: „La mulți ani, te iubesc mai presus de orice”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca Censori și Kanye West în clipul piesei „Gemini Season”

Sursă foto: Captură video, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Scandal între Lupu Rednic și Cuzin Toma, cunoscut drept „Firicel” din Las Fierbinți: „Când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul”
Scandal între Lupu Rednic și Cuzin Toma, cunoscut drept „Firicel” din Las Fierbinți: „Când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul”
Fanatik
Cum i-a șocat Cristi Borcea pe medicii din SUA: ”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai așa ceva”
Cum i-a șocat Cristi Borcea pe medicii din SUA: ”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai așa ceva”
GSP.ro
Tacos, condimente și... „grăsuțe” umplute cu șorici crocant » „Street food” altfel în Ciudad de Mexico
Tacos, condimente și... „grăsuțe” umplute cu șorici crocant » „Street food” altfel în Ciudad de Mexico
Click.ro
Cum arată Cosmina Păsărin la 43 de ani. Vedeta a vorbit despre boala care i-a schimbat viața: „Nu ştie nimeni despre asta”
Cum arată Cosmina Păsărin la 43 de ani. Vedeta a vorbit despre boala care i-a schimbat viața: „Nu ştie nimeni despre asta”
TV Mania
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Redactia.ro
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Citește și...
Top favorite la CM 2026. Ele sunt cele mai valoroase naționale de la Campionatul Mondial
Ce se întâmplă cu bacșișul plătit cu cardul la restaurante sau baruri. Explicația care îi face pe unii ospătari să prefere cash-ul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ah, ce Epocă de Aur, când dacii zburdau liberi prin România Socialistă! Amănunte inedite de la nașterea filmului Burebista
Cum arată și cu ce se ocupă cei trei copii ai lui Leonard Doroftei
Celebra jurnalistă și prezentatoare TV Liz Bonis a murit la 58 de ani. "S-a luptat în secret cu cancerul! A fost la biroul ei în ultimele sale zile"
Mihai Morar și soția lui, Gabriela, sărbătoresc 20 de ani de căsnicie. Imagini rare cu jurnalistul, la Starea Civilă
Iulia Pârlea, mărturisiri cutremurătoare despre mama sa, la 18 ani de la pierdere: „Îi cer mereu un semn”
Turul casei lui Nicole Cherry. Tehnologia controlează totul printr-o simplă apăsare de buton. Vila e spectaculoasă, ca în filmele de la Hollywood / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată și cu ce se ocupă cei trei copii ai lui Leonard Doroftei
Cum arată și cu ce se ocupă cei trei copii ai lui Leonard Doroftei
Celebra jurnalistă și prezentatoare TV Liz Bonis a murit la 58 de ani. "S-a luptat în secret cu cancerul! A fost la biroul ei în ultimele sale zile"
Celebra jurnalistă și prezentatoare TV Liz Bonis a murit la 58 de ani. "S-a luptat în secret cu cancerul! A fost la biroul ei în ultimele sale zile"
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Libertatea.ro
Motorul hibrid care consumă sub 3,3 litri la 100 km și depășește aproape orice motor pe benzină actual
Motorul hibrid care consumă sub 3,3 litri la 100 km și depășește aproape orice motor pe benzină actual
Avantaje
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Absolut ireal cum arată azi vila lui Sile Cămătaru din Ferentari. Imagini rare, cu un detaliu uriaș, pe care chiar nu-l poți ignora. Est...
Absolut ireal cum arată azi vila lui Sile Cămătaru din Ferentari. Imagini rare, cu un detaliu uriaș, pe care chiar nu-l poți ignora. Est...
Elle
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, s-au despărțit. Vestea a venit la un an și jumătate de când au devenit părinți
Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, s-au despărțit. Vestea a venit la un an și jumătate de când au devenit părinți
Mihai Morar și soția lui, Gabriela, sărbătoresc 20 de ani de căsnicie. Imagini rare cu jurnalistul, la Starea Civilă
Mihai Morar și soția lui, Gabriela, sărbătoresc 20 de ani de căsnicie. Imagini rare cu jurnalistul, la Starea Civilă
4 zodii care pierd totul până la sfârșitul lunii iunie. Nimic nu va mai fi la fel pentru ele!
4 zodii care pierd totul până la sfârșitul lunii iunie. Nimic nu va mai fi la fel pentru ele!
Curtea de Apel Târgu Mureș, decizie în cazul lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă cu fostul preot care a cerut să fie judecat în libertate
Curtea de Apel Târgu Mureș, decizie în cazul lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă cu fostul preot care a cerut să fie judecat în libertate
Saveta Bogdan, dezvăluiri despre fiica ei din America. Cu ce se ocupă și de ce nu mai vrea cântăreața să o viziteze: „Să vină mai des prin țară, mai ales după ce eu nu voi mai fi”
Saveta Bogdan, dezvăluiri despre fiica ei din America. Cu ce se ocupă și de ce nu mai vrea cântăreața să o viziteze: „Să vină mai des prin țară, mai ales după ce eu nu voi mai fi”
Observator News
Soţia fostui deputat PSD Mugurel Surupăceanu, găsită spânzurată în casă. A ajuns în stare gravă la spital
Soţia fostui deputat PSD Mugurel Surupăceanu, găsită spânzurată în casă. A ajuns în stare gravă la spital
Libertatea pentru Femei
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
Ce veste...DOLIU URIAȘ în România...Marea noastră artistă a murit în urmă cu puțin timp. TULBURĂTOR, ce a ieșit la iveală după decesul doamnei iubite de noi toți
Ce veste...DOLIU URIAȘ în România...Marea noastră artistă a murit în urmă cu puțin timp. TULBURĂTOR, ce a ieșit la iveală după decesul doamnei iubite de noi toți
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Decizia de ultimă oră a judecătorilor în cazul lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă cu fostul preot
Decizia de ultimă oră a judecătorilor în cazul lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă cu fostul preot
Vila neobișnuită în care locuiesc ASTAZI Mariana Bitang și Octavian Bellu. Imagini din casa celor mai mari antrenori romani
Vila neobișnuită în care locuiesc ASTAZI Mariana Bitang și Octavian Bellu. Imagini din casa celor mai mari antrenori romani
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta trece prim momente grele
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta trece prim momente grele
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Grindeanu a răbufnit la adresa PNL: „Se poate și fără voi. Toți plecați acasă!”
Grindeanu a răbufnit la adresa PNL: „Se poate și fără voi. Toți plecați acasă!”
Studiu amplu: Chiar și un pahar de alcool pe zi poate crește riscul de cancer
Studiu amplu: Chiar și un pahar de alcool pe zi poate crește riscul de cancer
Obiceiul simplu care te ajută să mănânci mai puțin: nu te îngrași. Mulți oameni îl ignoră
Obiceiul simplu care te ajută să mănânci mai puțin: nu te îngrași. Mulți oameni îl ignoră
Prințesa Mette-Marit din Norvegia, noi informații despre starea de sănătate. Situația este mai gravă decât se crede
Prințesa Mette-Marit din Norvegia, noi informații despre starea de sănătate. Situația este mai gravă decât se crede
TV Mania
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
Daniela Crudu, cu fața tumefiată după ultimele intervenții estetice. Cum a fost surprinsă fosta asistentă tv
Daniela Crudu, cu fața tumefiată după ultimele intervenții estetice. Cum a fost surprinsă fosta asistentă tv
Câți bani face Andreea Bostănică din TikTok. „Regina TikTok-ului” a arătat sumele, iar fanii au rămas cu gura căscată: „30.000 de dolari doar într-o zi”
Câți bani face Andreea Bostănică din TikTok. „Regina TikTok-ului” a arătat sumele, iar fanii au rămas cu gura căscată: „30.000 de dolari doar într-o zi”
Kim Kardashian a făcut senzație la Monaco! A apărut într-un top transparent, iar bustul generos s-a văzut în toată splendoarea
Kim Kardashian a făcut senzație la Monaco! A apărut într-un top transparent, iar bustul generos s-a văzut în toată splendoarea
Libertatea
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Scandal între Lupu Rednic și Cuzin Toma, cunoscut drept „Firicel” din Las Fierbinți: „Când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul”
Scandal între Lupu Rednic și Cuzin Toma, cunoscut drept „Firicel” din Las Fierbinți: „Când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul”
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton