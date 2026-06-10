Bianca Censori, cum nu a mai fost văzută până acum. Imaginile cu soția lui Kanye West au stârnit controverse în rândul fanilor

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Bianca Censori, soția lui Kanye West, și-a șocat fanii cu clipul artistului regizat chiar de ea, în care apare mulgând o vacă, îmbrăcată provocator. În acest timp, rapperul cântă versuri îndrăznețe, stârnind reacții mixte în rândul fanilor.
Bianca Censori îmbrăcată provocator și mulgând o vacă, în noul clip al lui Kanye West
Bianca Censori, partenera de viață a controversatului Kanye West, șochează din nou printr-o apariție neașteptată în cel mai recent videoclip regizat chiar de ea. Artista și-a sărbătorit soțul într-o manieră surprinzătoare, iar fanii rămân împărțiți între admirație și confuzie.
Cadrele continuă cu rapperul turnând laptele direct în gura Biancăi, scena fiind încărcată de simboluri provocatoare.
Videoclipul, lansat pe 8 iunie, chiar de ziua de naștere a lui Kanye, face parte din versiunea Deluxe a albumului său recent, „BULLY”, ce urmează să fie lansată pe 19 iunie. „BULLY” nu a fost însă bine primit de critici, Pitchfork acordându-i un scor de doar 3,4 din 10, iar fanii evaluându-l în medie cu 4,7.
Pentru Kanye, anul 2026 a fost marcat de momente controversate. În aprilie, artistul a fost interzis în Marea Britanie, după ce numeroase petiții publice au cerut blocarea vizei sale, în urma unor declarații antisemite din trecut, inclusiv piesa „Heil Hitler”. Deși și-a cerut scuze, invocând o leziune cerebrală, Kanye continuă să provoace reacții mixte.
Anterior, artistul a reușit să stârnească valuri prin includerea unei apariții digitale a regretatului Michael Jackson într-un alt videoclip.
Aceste tactici artistice, deși polarizante, pun deseori accent pe partenera sa, Bianca Censori, care a devenit un personaj central în universul muzical și vizual al lui Kanye.
Videoclipul „Gemini Season” a fost întâmpinat cu reacții diverse. Unii fani au lăudat originalitatea și curajul cuplului, în timp ce alții au rămas perplecși, comentând pe Instagram: „Ye, ce faci frate?”
Bianca Censori, care nu se află la prima experiență de regie, a mai lucrat la videoclipul piesei „FATHER” de pe același album „BULLY”. Într-o postare emoționantă pe Instagram Stories, aceasta i-a transmis soțului său un mesaj de dragoste: „La mulți ani, te iubesc mai presus de orice”.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca Censori și Kanye West în clipul piesei „Gemini Season”