Bianca Censori, cum nu a mai fost văzută până acum. Imaginile cu soția lui Kanye West au stârnit controverse în rândul fanilor

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Bianca Censori, soția lui Kanye West, și-a șocat fanii cu clipul artistului regizat chiar de ea, în care apare mulgând o vacă, îmbrăcată provocator. În acest timp, rapperul cântă versuri îndrăznețe, stârnind reacții mixte în rândul fanilor.

Bianca Censori îmbrăcată provocator și mulgând o vacă, în noul clip al lui Kanye West

Bianca Censori, partenera de viață a controversatului Kanye West, șochează din nou printr-o apariție neașteptată în cel mai recent videoclip regizat chiar de ea. Artista și-a sărbătorit soțul într-o manieră surprinzătoare, iar fanii rămân împărțiți între admirație și confuzie.

În videoclipul intitulat „Gemini Season”, Bianca este surprinsă într-o scenă atipică: stând pe un scaun și mulgând o vacă.

Însă ceea ce a atras și mai mult atenția sunt versurile îndrăznețe cântate de Kanye West: „Vreau să devin perves, cred că mă va lăsa, cred că e frumoasă, cred că e pregătită”.

Cadrele continuă cu rapperul turnând laptele direct în gura Biancăi, scena fiind încărcată de simboluri provocatoare.

Videoclipul, lansat pe 8 iunie, chiar de ziua de naștere a lui Kanye, face parte din versiunea Deluxe a albumului său recent, „BULLY”, ce urmează să fie lansată pe 19 iunie. „BULLY” nu a fost însă bine primit de critici, Pitchfork acordându-i un scor de doar 3,4 din 10, iar fanii evaluându-l în medie cu 4,7.

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Kanye West, un an plin de controverse

Pentru Kanye, anul 2026 a fost marcat de momente controversate. În aprilie, artistul a fost interzis în Marea Britanie, după ce numeroase petiții publice au cerut blocarea vizei sale, în urma unor declarații antisemite din trecut, inclusiv piesa „Heil Hitler”. Deși și-a cerut scuze, invocând o leziune cerebrală, Kanye continuă să provoace reacții mixte.

Anterior, artistul a reușit să stârnească valuri prin includerea unei apariții digitale a regretatului Michael Jackson într-un alt videoclip.

Aceste tactici artistice, deși polarizante, pun deseori accent pe partenera sa, Bianca Censori, care a devenit un personaj central în universul muzical și vizual al lui Kanye.

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Reacțiile fanilor: între admirație și confuzie

Videoclipul „Gemini Season” a fost întâmpinat cu reacții diverse. Unii fani au lăudat originalitatea și curajul cuplului, în timp ce alții au rămas perplecși, comentând pe Instagram: „Ye, ce faci frate?”

Bianca Censori, care nu se află la prima experiență de regie, a mai lucrat la videoclipul piesei „FATHER” de pe același album „BULLY”. Într-o postare emoționantă pe Instagram Stories, aceasta i-a transmis soțului său un mesaj de dragoste: „La mulți ani, te iubesc mai presus de orice”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca Censori și Kanye West în clipul piesei „Gemini Season”

Sursă foto: Captură video, Hepta

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